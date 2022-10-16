Как в музее. В Барнауле за 50 миллионов продают коттедж с фресками, лепниной и кованой лестницей

В Барнауле на продажу выставили огромный коттедж с фресками, лепниной и кованой лестницей. Объявление о продаже появилось на Avito.

«В доме 6 спален (две из них с ванной комнатой), огромная гостиная с камином из натурального камня, большая кухня-столовая, гардеробные комнаты, спортивный зал и т.д. Во всем доме со вкусом выполнен дорогой и качественный ремонт в классическом стиле. Лестница украшена изящной ковкой, стены росписью ручной работы, а потолки красивыми витражами. Полы облицованы итальянской плиткой и паркетной доской. Многоуровневые потолки с современным освещением чередуются с венецианской штукатуркой», — сказано в сообщении.

Также новый собственник получит спа-зону с бассейном, фитобочкой искусственным фонтаном и декоративным водопадом.

За элитное жилье с видом на Обь продавец хочет получить 49 миллионов 990 тысяч рублей.