Как в музее. В Барнауле за 50 миллионов продают коттедж с фресками, лепниной и кованой лестницей
Новый собственник получит шесть спален, а также спа-зону с бассейном
В Барнауле на продажу выставили огромный коттедж с фресками, лепниной и кованой лестницей. Объявление о продаже появилось на Avito.
«В доме 6 спален (две из них с ванной комнатой), огромная гостиная с камином из натурального камня, большая кухня-столовая, гардеробные комнаты, спортивный зал и т.д. Во всем доме со вкусом выполнен дорогой и качественный ремонт в классическом стиле. Лестница украшена изящной ковкой, стены росписью ручной работы, а потолки красивыми витражами. Полы облицованы итальянской плиткой и паркетной доской. Многоуровневые потолки с современным освещением чередуются с венецианской штукатуркой», — сказано в сообщении.
Также новый собственник получит спа-зону с бассейном, фитобочкой искусственным фонтаном и декоративным водопадом.
За элитное жилье с видом на Обь продавец хочет получить 49 миллионов 990 тысяч рублей.