Мэрия Барнаула начала и сразу отменила аукцион на научное изменение генплана города

Мэрия Барнаула объявила аукцион на определение подрядчика, который выполнит научно-исследовательскую работу для внесения изменений в генплан города. Однако спустя четыре дня у закупки на 27,98 млн руб. изменился статус, отменяющий определение поставщика, сообщает "Алтапресс".

Предполагается, что работа будет проведена по нескольким направлениям: изменение генерального плана, разработка правил землепользования и застройки и программа комплексного развития социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур Барнаула.

Заказчиком работ выступает комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. Деньги пойдут из городского бюджета. Заявленная цель исследования – не только создание комфортных условий жизни, но и улучшение инвестиционного климата, и формирование предпринимательской среды.

В начале августа власти Барнаула заявили о завершении общественного обсуждения генплана города. Более четырёх тысяч обращений от жителей краевой столицы были связаны в основном с изменениями зон многоэтажной жилой и общественно-деловой застройки на зону индивидуальной жилой застройки. Предложения рассмотрят при подготовке новой градостроительной документации.

Согласно информации на сайте Единой информационной системы, приём заявок на аукцион должен был закончиться 11 ноября 2021 года. Но определение поставщика было отменено спустя четыре дня после публикации извещения о его проведении. Новый срок сбора заявок пока не установлен.

Действующий генплан был принят в 2019 году. Он вызвал массу споров у горожан: красные линии, пересекающие узаконенные объекты недвижимости, установка границ общественных территорий, от которой пострадало множество барнаульцев.

Ранее сообщалось, что жители микрорайона Западного в суде опротестуют возможную многоэтажную стройку возле их домов. По словам граждан, администрация краевой столицы незаконно изменила генеральный план города.