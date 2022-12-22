Мэрия выставила на торги участок за ТРЦ «Арена» под строительство крупного магазина

Участок граничит с частным сектором и будущим крупным многоэтажным ЖК

22 декабря 2022, 09:07, ИА Амител

Участок под строительство магазина за ТРЦ "Арена" / Фото: Яндекс.Кары

Администрация Барнаула выставила на аукцион пул земельных участков разного назначения. Территории предназначены для строительства крупного магазина, подземной автостоянки для жильцов домов на Новом рынке и административного здания. Торги по реализации этих земель назначены на 19 января 2023 года.

Вакантные участки

Первая территория, выставленная на аукцион, располагается за ТРЦ «Арена» и «Леруа Мерлен» на Павловском тракте. Площадка имеет площадь 74,7 сотки и предназначена для строительства магазина.

«По участку проходят сети водоснабжения, ливневой канализации, теплоснабжения. Категория объектов капитального строительства на земельном участке — от 1,5 до 5 тыс. квадратных метров», — сказано в документации к торгам.

Участок предлагают в аренду на четыре года и десять месяцев. За это время инвестор должен возвести магазин и сдать его в эксплуатацию. Начальная цена земли — 3,4 млн рублей.

В районе Нового рынка мэрия предлагает участок, предназначенный для строительства подземного гаража-стоянки на 175 машино-мест. Территория находится в проезде Рыночном, рядом — два ЖК от компании «Селф» (Профинтерна, 28а и Пионеров, 7Б), рынок «Юбилейный».

Площадь участка составляет 44,8 сотки. Он имеет вытянутую форму. Согласно аукционной документации, на территории возможно возвести гараж площадью от 5 до 10 тыс. квадратных метров. Кстати, подземная стоянка заложена в обновлённый проект планировки квартала, который в начале 2022 года заказала компания «Селф».

Срок аренды участка составляет пять лет и шесть месяцев. Начальная цена земли — 3 млн рублей.

Проект планировки квартала на Новом рынке. Чёрным обозначена указанная в проекте подземная парковка / Фото: ТМ «Призма»

На улице Ткацкой, 82 (за ТЦ «Империя») мэрия предлагает в аренду землю 14,4 сотки, которая подходит для строительства административного здания. Площадка расположена в квартале, «напичканном» гаражами, аварийными домами и административными объектами.

В документации к торгам указано, что максимально допустимая площадь будущего здания — 1,5 тыс. квадратных метров. Землю сдают в аренду на два года и шесть месяцев. Начальная цена участка — 482 тыс. рублей.

Земельный бум

Спрос на участки под строительство коммерческих объектов в Барнауле высокий: практически все аукционы, на которых предлагают подобные земли, проходят успешно. Чаще всего участки под административные и производственные объекты предлагают в Индустриальном районе Барнаула.

Так, на Павловском тракте (за пересечением с ул. Просторной) за последние месяцы продали три крупных участка. В октябре бизнесмен Андрей Кутулуцкий приобрёл за 36,2 млн рублей участок на Павловском тракте площадью 5,46 га. Земля подходит для строительства коммерческих объектов: многофункционального комплекса, ТРЦ, объектов питания и т.д.

В декабре в той же локации были разыграны сразу две площадки: одну из них — 9 га — купила предприниматель Алёна Кулабухова. На участке она может построить магазины и развлекательные комплексы. Другая — 15,5 га — отошла компании «Бизнес-Строй». Территория подходит для производственных предприятий, складов, оптовых и производственных баз.