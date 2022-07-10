На родине Шукшина за 10 миллионов продают популярное придорожное кафе

В алтайском селе Сростки выставили на продажу придорожный комплекс «Калина красная». Объект оценили в 10 млн рублей, следует из объявления на сайте «Авито».

По словам владельца, за эти деньги покупатель получит: кафе быстрого питания, круглогодичную гостиницу на 22 места, летнюю гостиницу на 20 мест, сауну с комнатой отдыха и зоной барбекю, цех полуфабрикатов, а также гараж, торговые павильоны.

«Возможен обмен. Обоснованный торг уместен», — отметил собственник.

Фото: «Авито»

Ранее в Барнауле выставили на продажу квартиру с камином и террасой по цене 12 млн рублей.