На родине Шукшина за 10 миллионов продают популярное придорожное кафе
Покупатель также получит две гостиницы, сауну, цех полуфабрикатов, гараж и павильоны
10 июля 2022, 18:59, Никита Черников
В алтайском селе Сростки выставили на продажу придорожный комплекс «Калина красная». Объект оценили в 10 млн рублей, следует из объявления на сайте «Авито».
По словам владельца, за эти деньги покупатель получит: кафе быстрого питания, круглогодичную гостиницу на 22 места, летнюю гостиницу на 20 мест, сауну с комнатой отдыха и зоной барбекю, цех полуфабрикатов, а также гараж, торговые павильоны.
«Возможен обмен. Обоснованный торг уместен», — отметил собственник.
Фото: «Авито»
Ранее в Барнауле выставили на продажу квартиру с камином и террасой по цене 12 млн рублей.
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