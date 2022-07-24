С красивым видом на город. В Барнауле за 10 миллионов продают квартиру на пересечении Павловского тракта и Малахова

В Барнауле за 10,29 млн рублей продают трехкомнатную квартиру в доме № 243 по Павловскому тракту. Объявление опубликовано на Avito.

«Квартира продаётся частично с мебелью: кухонный гарнитур, спальня, гардеробная. Имеется два раздельных больших санузла. Лоджии утеплены и обшиты деревом», — сказано в объявлении.

Фото: Avito

Также отмечается, что из окон «открывается красивый вид на город». Из других преимуществ: транспортная доступность в любую точку города, а также наличие магазинов, торговых центров, школ и детсадов поблизости.

«Дом комфорт-класса, без посторонних, внизу всегда консьерж, своя подземная парковка», — добавил автор объявления.

Напомним, что в Барнауле за 14 млн рублей продают большой коттедж в стиле шале, расположенном в 15 минутах ходьбы от площади Октября.