С красивым видом на город. В Барнауле за 10 миллионов продают квартиру на пересечении Павловского тракта и Малахова
У дома есть консьерж и подземная парковка
В Барнауле за 10,29 млн рублей продают трехкомнатную квартиру в доме № 243 по Павловскому тракту. Объявление опубликовано на Avito.
«Квартира продаётся частично с мебелью: кухонный гарнитур, спальня, гардеробная. Имеется два раздельных больших санузла. Лоджии утеплены и обшиты деревом», — сказано в объявлении.
Фото: Avito
Также отмечается, что из окон «открывается красивый вид на город». Из других преимуществ: транспортная доступность в любую точку города, а также наличие магазинов, торговых центров, школ и детсадов поблизости.
«Дом комфорт-класса, без посторонних, внизу всегда консьерж, своя подземная парковка», — добавил автор объявления.
Напомним, что в Барнауле за 14 млн рублей продают большой коттедж в стиле шале, расположенном в 15 минутах ходьбы от площади Октября.