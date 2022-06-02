Спрос на арендные квартиры в центре Барнаула взлетел после закрытия моста на Новом рынке

Ремонт моста на Новом рынке, который продлится практически два года, повлиял не только на дорожную ситуацию в Барнауле, но и на рынок недвижимости. Так, арендаторы массово съезжают со съёмных квартир на Потоке, Дальних Черёмушек, Докучаево и других микрорайонов и ищут жилье в центре города. Из-за повышенного спроса стоимость арендной недвижимости в этом районе краевой столицы резко выросла.

«Как горячие пирожки»

Спрос на квартиры в центре Барнаула увеличился ещё в начале года, когда стала известна дата закрытия моста. Однако большинство запросов от арендаторов, по словам риелторов, были «несерьёзными»: горожане лишь интересовались ценами, предложением.

Новости

Общество В Барнауле на полтора года закрыли мост на Новом рынке

Всё изменилось в мае, когда путепровод сначала частично, а затем полностью закрыли для движения транспорта. Из-за этого барнаульцы стали дольше добираться до работы: некоторые ежедневно теряют полчаса, другие — более часа. В это время спрос на квартиры в центре резко вырос.

«Ситуация такая, что в центре города тяжело что-то снять, всё улетает как горячие пирожки, особенно предложения до Нового рынка. Такая тенденция действительно наметилась: люди, которые по логистике связаны с центром, переезжают в другие районы города или в центр, чтобы избежать трудностей», — сообщил amic.ru руководитель агентства недвижимости «Династия 24» Дмитрий Дворядкин.

Из-за ажиотажного спроса стоимость квартир в центре Барнаула выросла. В среднем — на 10-15%. Сейчас аренда «однушки» в месяц стоит около 20 тыс. рублей в месяц, отметила риелтор Евгения Панова.

«Цены на аренду значительно выросли ещё в пандемию, когда на рынке в разы сократилось число предложений (многие собственники арендных квартир продали жильё на пике цен, — прим. ред.). Сейчас стоимость тоже растёт, но уже не так стремительно. Есть, конечно, и варианты за 8-10 тыс. рублей, но это чаще всего малогабаритные квартиры с соответствующим ремонтом. Средняя цена — около 20 тыс. рублей. Предложения за 16-18 тыс. уходят в первую очередь, буквально за несколько часов. Варианты дороже — за 23-25 тыс. рублей ищут арендаторов дольше», — отметил риелтор.

«Космические цифры»

В остальных районах Барнаула ажиотажного спроса на арендные квартиры нет, отмечают риелторы: желающих снять квартиры стало намного меньше. Это связано не только с летним сезоном, когда из города уезжают студенты и «отпускники», но и с экономической ситуацией в стране.

«Ещё до закрытия моста на Новом рынке спрос на квартиры упал. Например, в районе Черёмушек после публикации объявления за два дня позвонил лишь один человек. Такого не было давно, обычно за несколько минут квартиры уходили. Есть экономические проблемы. 11,7% российских компаний малого бизнеса закрылись за апрель-май. Это космическая цифра. Многие предприятия отправили сотрудников в отпуска без содержания. Из-за этого люди съезжают со съёмных квартир, уезжают к родственникам. Кто-то говорит, что уедет в деревню на лето, пока ситуация не станет лучше», — отмечает Дмитрий Дворядкин.

Новости

Недвижимость Невидимая миграция. Как закрытие моста на Новом рынке изменит рынок недвижимости Барнаула

Такая ситуация в ближайшие месяцы может привести к снижению цен на квартиры (кроме центральной части города), считает Евгения Панова. Однако ждать колоссального падения всё-таки не стоит: количество предложений пока остаётся невысоким.

«Мы видим, что на Потоке, который оказался отрезан от центра из-за закрытия моста, стоимость квартир уже пошла вниз на 5-10%. Те, кому срочно нужно сдать, готовы уступить 10-15%. Мы также видим, что стало меньше желающих снять жильё в новых кварталах по Павловскому тракту. Скорее всего, эта ситуация сохранится всё лето, а уже осенью возможен новый подъём», — резюмировала Евгения Панова.