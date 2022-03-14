Строительство школ и детсадов в Алтайском крае могут заморозить

Строительство социальных объектов в Алтайском крае находится под угрозой. Из-за санкций и резкого роста цен на материалы стоимость работ вновь выросла, и у подрядных компаний может не хватить средств по госконтрактам. Об этом сообщил региональный министр строительства и ЖКХ Иван Гилев 11 марта на заседании рабочей группы по обеспечению экономической устойчивости.

Найти замену

Сфера госстроек в Алтайском крае оказалась более зависима от импортных материалов и комплектующих, чем жилищное строительство. Министр объяснил: если квартиры сдают без отделки, где и высока доля европейских и американских материалов, то школы, больницы и детсады строят «под ключ».

«Здесь (в сфере госстроек, — прим. ред.) применяют инженерное оборудование, отделочные материалы высокого уровня, но строительные компании не закупают их на весь период строительства, поскольку также ограничены в оборотных средствах. Наибольшие риски — автоматика, вентиляционное оборудование, кондиционирование, пожаротушение», — отметил Гилев.

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По его словам, сейчас министерство вместе с подрядчиками ищет новых поставщиков оборудования и материалов на азиатских рынках.

«Пока механизмов изменения проектных решений нет, но после того как мы будем находить замену, вместе с проектировщиками будем менять проект и сметные составляющие», — сказал министр.

Проблема — во времени

Из-за новых экономических потрясений под угрозой вновь оказались объекты, возведение которых началось ещё год-два назад.

В 2021-м, когда в России произошло резкое удорожание строительных материалов, вызванное последствиями пандемии (высоким спросом за рубежом и большими объёмами экспорта), Минстрой придумал механизм пересчёта смет. Но на это ушло более полугода. В текущих реалиях это недопустимо много, отметил Иван Гилев.

«Есть отработанные методики, которые мы применяли прошли в прошлом году. Был осуществлен пересчёт [действующих контрактов], в край направлено 100 млн рублей из федерального бюджета. Но у этого механизма есть одна проблема — он длительный по времени. Сначала нужно утвердить для региона индексы: их собирают, направляют в Главгосэкспертизу в Москве, там оценивают, а утверждает их министр строительства страны. После этого возможен пересчёт всех сметных решений по проектам. Это занимает полгода. В существующих условиях это большой срок. На это время строительные работы могут прекратиться», — отметил Гилев.

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Поэтому сейчас Минстрой прорабатывает более оперативные механизмы пересчёта стоимости контрактов, в том числе — анализ стоимости прайсовых позиций. Но когда он заработает, Гилев не уточнил.