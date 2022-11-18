В Алтайском крае на 16,3% вырос ввод жилья в эксплуатацию

По информации Росстата, за первые 10 месяцев 2022 года в Алтайском крае ввели в строй 857,1 тысячи квадратных метров жилья. Это на 16,3% больше показателей аналогичного периода 2021 года.

При этом в октябре 2022 года в Алтайском крае введено 68,9 тыс. квадратных метров жилья, что на 44,6% меньше, чем в октябре прошлого года. Отставание наблюдается впервые после двух месяцев положительной динамики, пишет «Катунь 24».

За январь-октябрь 2022 года по показателю ввода жилья Алтайский край занимает 24 место среди 85 регионов Российской Федерации. По динамике абсолютного прироста ввода жилья за указанный период регион занял 29 место, а по динамике относительного прироста — 50 место.