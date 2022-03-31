Восьмиэтажный дом с подземной парковкой построят на Потоке на месте административного здания

Проект дома на ул. 1-й Западной, 55а / Фото: «Мастерская Золотова»

Недалеко от Крытого рынка в Барнауле планируют возвести многоквартирный дом. Сейчас на этом участке находится недействующее административное здание. Его в ближайшее время хотят снести. Инвестор обещает, что при строительстве благоустроит не только территорию дома, но и спортивную площадку, которая располагается по соседству.

Каким будет дом?

Участок под будущее строительство расположен на ул. 1-й Западной, 55а, недалеко от Крытого рынка. Площадь территории — 23,9 сотки. Развивать проект планирует новая для Барнаула компания «Доверие». Проект дома презентовал на градостроительном совете 30 марта руководитель архитектурной мастерской Владимир Золотов.

Новости

Недвижимость 25-этажный дом предлагают построить в Барнауле на месте незаконной автостоянки

Согласно эскизам, в восьмиэтажном доме предусмотрено 64 квартиры. Под двором располагается подземная автостоянка на 40 машино-мест. Ещё десять парковочных мест разместят вдоль улиц. За счёт этого двор будет закрытым для транспорта и отдан под озеленение и благоустройство. Особенностью проекта, по словам Владимира Золотова, является близость многоэтажки к спортивному ядру квартала.

«Расстояние от спортплощадки до существующих домов — около 20 метров. Мы предусмотрели шумозащиту по бортам спортивной площадки, прорезиненное покрытие самих бортов. Будут высажены и зелёные высокорослые деревья, кустарники», — отмечает Золотов.

На участке, где запроектирован дом, сейчас располагается двухэтажное административное здание. Оно принадлежит инвестору, и скоро его снесут.

«Это территория бывшего ЖЭУ (жилищно-эксплуатационное управление, существовавшее в России до 2005 года, — прим. ред.). Сейчас здание пустует, выкуплено, земля в собственности», — пояснил архитектор.

Что решил градсовет?

Проект дома не вызвал споров или бурного обсуждения у членов градсовета. Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников попросил Владимира Золотова лишь объяснить наличие вокруг будущего дома кругового проезда.

Автор отметил, что он предусмотрен для удобства будущих жильцов.

«Наряду с необходимостью противопожарного объезда существует и эксплуатация здания. Для неё необходим шестиметровый объезд, который позволяет разместить оборудование, отремонтировать фасад, повесить кондиционеры», — объяснил Золотов.

Новости

Недвижимость Цены взлетели и «зависли». Как изменился рынок жилья Барнаула в условиях санкций и дорогой ипотеки

Депутат Барнаульской гордумы Евгений Носенко рекомендовал заказчику благоустроить не только двор будущего дома, но и прилегающую территорию.

«Нужно пойти за границы „пятна застройки“ и благоустроить всё вокруг спортивной площадки: деревья выпилить, посадить новые. Если есть новый дом, нужно улучшить ситуацию во дворе, где есть четыре дома», — сказал он.

Замдиректора «Архитектуры города Барнаула» Сергей Боженко отметил, что проект выполнен грамотно и качественно, а потому рекомендовал комиссии его утвердить.

«Автор рационально сделал планировку дворового пространства, обеспечил возможность кругового движения для решения вопросов эксплуатации и ЧС. Хочется отметить цветовое решение: автор активно использовал цвет, чтобы подчеркнуть внутреннюю структуру жилого дома. Это цветовое решение позволяет создать силуэт дома, что является редкостью. Проект выполнен профессионально».

В результате проект решено согласовать без доработок.