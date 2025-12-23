Барнаульская гордума приняла стратегию социально-экономического развития до 2036 года

Она сменит действующий план, рассчитанный до 2025-го

23 декабря 2025, 19:32, ИА Амител

Фото: пресс-служба администрации Барнаула

23 декабря депутаты Барнаульской гордумы приняли стратегию социально-экономического развития до 2036 года. Согласно намеченному плану, в ближайшее десятилетие власти сделают упор на увеличение численности населения и повышение качества жизни. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Стратегию социально-экономического развития краевой столицы разработали до 2030 года и на перспективу до 2036-го. Она сменит действующий план, рассчитанный до 2025 года. В новой стратегии пять ключевых направлений развития:

экономика;

человеческий капитал;

комфортная городская среда;

межмуниципальные и международные связи;

эффективное управление.

Власти намерены уделить особое внимание сохранению и приумножению численности населения. Об этом рассказала председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной деятельности администрации города Ирина Кожевникова.

«Особый акцент делается на сохранении и приумножении численности населения, увеличении продолжительности жизни и, что особенно важно, активного долголетия. Именно люди главный ресурс Барнаула и главный смысл реализации всех мероприятий стратегии», – отметила Кожевникова.

Стратегия развития краевой столицы до 2036 года нацелена на устойчивый рост экономики, повышение деловой активности инвестиционной привлекательности, создание новых рабочих мест, а также развитие малого и среднего бизнеса. Особое внимание уделят развитию социальной и транспортной инфраструктуры, благоустройству общественных пространств, улучшению экологической ситуации и формированию современной комфортной городской среды.

Председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич отметила, что стратегия опирается на генеральный план Барнаула и охватывает все аспекты развития города.

«Мы рассчитываем на появление новых учреждений и локаций, на развитие города за Обью, где могли бы появиться молодежные пространства, например, учебный кампус. Большое внимание уделяется транспортной инфраструктуре, и мы надеемся, что все эти планы будут реализованы», – сказала Буевич.

Глава города Вячеслав Франк поблагодарил участников заседания за совместную работу над стратегией, особо отметив вклад сотрудников полиции, прокуратуры и ФСБ.