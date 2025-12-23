НОВОСТИПолитика

Глава Залесовского округа Александр Пластеев сложил полномочия и уходит на СВО

Он верит, что его энергия и желание помочь будут полезны бойцам на фронте

23 декабря 2025, 17:18, ИА Амител

Глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев принял решение сложить полномочия и уйти на фронт, чтобы участвовать в специальной военной операции. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале

«Все годы проведения СВО меня не отпускала мысль пойти туда добровольцем. И вот, как говорится, созрел. Хочу, чтобы вы знали: мое решение не связано с недовольством жизнью или какими-то проблемами. Я просто решил сменить сферу деятельности и на деле поддержать тех, кто стоит на передовой, вступив в ряды наших отважных бойцов. Верю, что моя энергия и желание помочь будут полезны», – подчеркнул Пластеев.

Напомним, Александр Пластеев восемь лет возглавлял Залесовский район, который в 2021 году преобразовался в округ.

В пресс-службе губернатора Алтайского края отметили, что в рамках действующего законодательства Виктор Томенко в течение десяти дней примет решение о назначении временно исполняющего обязанности главы округа.

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

17:51:14 23-12-2025

дааа, что тут сказать, возвращайтесь живым и здоровым.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:24:37 23-12-2025

Гость (17:51:14 23-12-2025) дааа, что тут сказать, возвращайтесь живым и здоровым.... Если попадет в штурма, то век не долог, а если в тылу то вся грудь в медалях и орденах.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:12:56 24-12-2025

Гость (21:24:37 23-12-2025) Если попадет в штурма, то век не долог, а если в тылу то вся... так всегда было но самые известные литературные произведения о войне писали именно те кто сам был в штурмах а не сидел в тылу. Может и он вернувшись свой "Горячий снег" напишет для потомков которые сейчас еще в детсад ходят

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:36:25 24-12-2025

Гость (08:12:56 24-12-2025) так всегда было но самые известные литературные произведения... Кому нужен его Горячий снег или кровь Каина бурлит по жилам? Живи по Божески и облагораживай землю....

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Имя

18:12:19 23-12-2025

Александр Валерьевич, возвращайтесь с победой и невредимым. Вы - настоящий Человек!

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:12:51 23-12-2025

Ну тут два варианта. Либо копать начали, либо из того 1% честных и патриотичных политиков.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:01:52 23-12-2025

Какая зарплата в Залесово у главы? Обнять и плакать... А РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РАЗЫ БОЛЬШЕ.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алкаголик из масквы

21:08:42 23-12-2025

Храни Вас бог

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:26:54 23-12-2025

Алкаголик из масквы (21:08:42 23-12-2025) Храни Вас бог... Бог, пишется с большой буквы, а с маленькой, то это ангел Света.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Наташа

08:37:11 24-12-2025

Для меня каждый, кто на СВО - ГЕРОЙ)

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:38:41 24-12-2025

Чем район от округа отличается?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:49:10 24-12-2025

Стопудофф его начали в чем-то подозревать, вот и сматывается втихую

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:56:19 24-12-2025

По заказу радиослушателя Саши для компетентных органов передаём песню:
Мы убежим, нас не догонят
Дальше от них, дальше от дома
Небо уронит ночь на ладони
Нас не догонят, нас не догонят

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:31:03 24-12-2025

После письма в прокуратуру видимо так резко вспомнил о своем долге перед Родиной. Заворовались, воды у родителей нет постоянно! И именно в это время у инженера, у простого инженера возникает огромный кирпичный дом! Большого друга нашего слава Богу бывшего главы! Не верю ни секунды что он сам поехал на СВО! Чтобы не сесть, вот жто уже правда!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:42:27 24-12-2025

Хорошая новость

  -1 Нравится
Ответить
