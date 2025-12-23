Глава Залесовского округа Александр Пластеев сложил полномочия и уходит на СВО

Он верит, что его энергия и желание помочь будут полезны бойцам на фронте

23 декабря 2025, 17:18, ИА Амител

Глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев принял решение сложить полномочия и уйти на фронт, чтобы участвовать в специальной военной операции. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Все годы проведения СВО меня не отпускала мысль пойти туда добровольцем. И вот, как говорится, созрел. Хочу, чтобы вы знали: мое решение не связано с недовольством жизнью или какими-то проблемами. Я просто решил сменить сферу деятельности и на деле поддержать тех, кто стоит на передовой, вступив в ряды наших отважных бойцов. Верю, что моя энергия и желание помочь будут полезны», – подчеркнул Пластеев.

Напомним, Александр Пластеев восемь лет возглавлял Залесовский район, который в 2021 году преобразовался в округ.

В пресс-службе губернатора Алтайского края отметили, что в рамках действующего законодательства Виктор Томенко в течение десяти дней примет решение о назначении временно исполняющего обязанности главы округа.