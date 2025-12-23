Глава Залесовского округа Александр Пластеев сложил полномочия и уходит на СВО
Он верит, что его энергия и желание помочь будут полезны бойцам на фронте
23 декабря 2025, 17:18, ИА Амител
Глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев принял решение сложить полномочия и уйти на фронт, чтобы участвовать в специальной военной операции. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
«Все годы проведения СВО меня не отпускала мысль пойти туда добровольцем. И вот, как говорится, созрел. Хочу, чтобы вы знали: мое решение не связано с недовольством жизнью или какими-то проблемами. Я просто решил сменить сферу деятельности и на деле поддержать тех, кто стоит на передовой, вступив в ряды наших отважных бойцов. Верю, что моя энергия и желание помочь будут полезны», – подчеркнул Пластеев.
Напомним, Александр Пластеев восемь лет возглавлял Залесовский район, который в 2021 году преобразовался в округ.
В пресс-службе губернатора Алтайского края отметили, что в рамках действующего законодательства Виктор Томенко в течение десяти дней примет решение о назначении временно исполняющего обязанности главы округа.
дааа, что тут сказать, возвращайтесь живым и здоровым.
21:24:37 23-12-2025
Гость (17:51:14 23-12-2025) дааа, что тут сказать, возвращайтесь живым и здоровым.... Если попадет в штурма, то век не долог, а если в тылу то вся грудь в медалях и орденах.
08:12:56 24-12-2025
Гость (21:24:37 23-12-2025) Если попадет в штурма, то век не долог, а если в тылу то вся... так всегда было но самые известные литературные произведения о войне писали именно те кто сам был в штурмах а не сидел в тылу. Может и он вернувшись свой "Горячий снег" напишет для потомков которые сейчас еще в детсад ходят
13:36:25 24-12-2025
Гость (08:12:56 24-12-2025) так всегда было но самые известные литературные произведения... Кому нужен его Горячий снег или кровь Каина бурлит по жилам? Живи по Божески и облагораживай землю....
18:12:19 23-12-2025
Александр Валерьевич, возвращайтесь с победой и невредимым. Вы - настоящий Человек!
20:12:51 23-12-2025
Ну тут два варианта. Либо копать начали, либо из того 1% честных и патриотичных политиков.
21:01:52 23-12-2025
Какая зарплата в Залесово у главы? Обнять и плакать... А РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РАЗЫ БОЛЬШЕ.
21:08:42 23-12-2025
Храни Вас бог
21:26:54 23-12-2025
Алкаголик из масквы (21:08:42 23-12-2025) Храни Вас бог... Бог, пишется с большой буквы, а с маленькой, то это ангел Света.
08:37:11 24-12-2025
Для меня каждый, кто на СВО - ГЕРОЙ)
09:38:41 24-12-2025
Чем район от округа отличается?
09:49:10 24-12-2025
Стопудофф его начали в чем-то подозревать, вот и сматывается втихую
09:56:19 24-12-2025
По заказу радиослушателя Саши для компетентных органов передаём песню:
Мы убежим, нас не догонят
Дальше от них, дальше от дома
Небо уронит ночь на ладони
Нас не догонят, нас не догонят
10:31:03 24-12-2025
После письма в прокуратуру видимо так резко вспомнил о своем долге перед Родиной. Заворовались, воды у родителей нет постоянно! И именно в это время у инженера, у простого инженера возникает огромный кирпичный дом! Большого друга нашего слава Богу бывшего главы! Не верю ни секунды что он сам поехал на СВО! Чтобы не сесть, вот жто уже правда!
14:42:27 24-12-2025
Хорошая новость