Также синоптики ожидают снег, метели и ветер до 23 м/с

23 декабря 2025, 14:41, ИА Амител

Мороз / Фото: Константин Причиненко / amic.ru

Температурные качели встряхнут Алтайский край с 24 по 28 декабря. Вместе со снегом и метелями в регион придет потепление до +2 градусов, а затем обрушатся морозы до -25. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик краевого Гидрометцентра Наталия Кобякова.

24 и 25 декабря в отдельных районах выпадет небольшой снег, местами ожидаются метели и усиление ветра до 14–16 м/с. Ночные температуры составят -6...-13 градусов, местами похолодает до -18 градусов. Днем столбики термометров достигнут отметок -1...-8 градусов.

А уже 26 декабря снег и метели накроют большую часть территории края:

«Ожидаются неблагоприятные погодные условия. Ночью местами небольшой снег, метели. Днем на большей части территории снег, мокрый снег и метели, возможны гололедные явления», – уточнила Наталия Кобякова.

Ночью в регионе похолодает до -6... -11, местами до -16 градусов, ветер усилится до 16 м/с. А днем Алтайский край настигнет резкое потепление: температура воздуха составит -3...+2 градуса. Скорость ветра увеличится до 18−23 м/с.

Однако следующие двое суток, 27 и 28 декабря, будут морозными.

«В ночь на субботу сохранится сильный порывистый ветер, мокрый снег будет переходить в снег. Ожидается понижение температуры воздуха. В ночь на 27 декабря она составит -15...-23 градуса, а в ночь на 28-е понизится до -18...-25 градусов», – добавила специалист.

Днем 27 декабря температура воздуха будет колебаться от -10 до -18 градусов, а 28 декабря – от -12 до -20 градусов.