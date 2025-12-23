НОВОСТИОбщество

В WhatsApp* заявили об угрозе праву на переписку для миллионов россиян

Сервис стал неотъемлемой частью повседневной жизни граждан РФ

23 декабря 2025, 20:00, ИА Амител

Мессенджер WhatsApp* выступил с критикой ограничений, введенных в отношении сервиса в РФ. Как сообщает Reuters, в компании заявили, что действия российских властей фактически лишают более 100 млн граждан страны права на частную переписку накануне праздничных дней.

В WhatsApp* подчеркнули, что сервис стал неотъемлемой частью повседневной жизни россиян – от рабочих и родительских чатов до общения с друзьями, соседями и родственниками в разных регионах страны.

«WhatsApp* глубоко укоренился в каждом сообществе страны – от родительских и рабочих групп до дружеских, соседских и семейных чатов в разных регионах России. Мы полны решимости бороться за наших пользователей, потому что принуждение людей к использованию менее безопасных и навязанных государством приложений может привести только к снижению безопасности для российских граждан», – заявил представитель компании.

В августе в России начались ограничения на голосовые звонки в WhatsApp* и Telegram. В Минцифры России тогда пояснили, что меры связаны с борьбой с мошенничеством и тем, что руководство мессенджеров игнорирует требования о соблюдении российского законодательства.

Напомним, 22 декабря сервисы "Сбой.рф" и Downdetector зарегистрировали значительное увеличение жалоб на работу WhatsApp*. За сутки поступило примерно 1,6 тыс. обращений, основная часть из которых – из Москвы. Также было много жалоб из Хакасии, Ярославской и Мурманской областей.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России

Почему в России медленно работает WhatsApp* и правда ли, что его заблокируют?

В Роскомнадзоре напомнили, что мессенджер не соблюдает федеральные законы
Комментарии 18

Гость

21:49:24 23-12-2025

" России тогда пояснили, что меры связаны с борьбой с мошенничеством" ===== Сколько пользовался этим кацпом, ни разу мошенники не попадались, а телефонные операторы, эти шкурят по черному, почти каждый день приходится посылать их на три буквы.

Гость

01:49:55 24-12-2025

поставьте фильтры то и блоки на тел, вообще никого не будет левых.

Иван

22:29:26 23-12-2025

Плевать чиновникам в а рядовых граждан.

Гость

23:29:56 23-12-2025

Российский мессенджер приведет к снижению безопасности для российских граждан. А вот американский ватсап не приведет. Потому что американское государство очень заботится о россий
ских гражданах, в частности о их безопасности.

Гость

06:36:53 24-12-2025

Гость (23:29:56 23-12-2025) Российский мессенджер приведет к снижению безопасности для р... Мы видим как российское государство заботится о своих гражданах....

Гость

09:45:43 24-12-2025

Гость (23:29:56 23-12-2025) Российский мессенджер приведет к снижению безопасности для р...
Ты знаешь адрес, куда тебе следует сходить

Гость

01:45:26 24-12-2025

везде пятая колонна, даже в администрации!! краевой?

Гость

01:47:41 24-12-2025

Миллионы российских граждан считают, что действия Watsapp связанные с упорным невыполнением законов Российской Федерации фактически лишают более 100 млн граждан страны права на частную переписку. ПОЗОР Watsapp!

Гость

09:46:55 24-12-2025

Гость (01:47:41 24-12-2025) Миллионы российских граждан считают, что действия Watsapp с...
Ты больной? Вацап как раз и защищает право частной переписки, которую хотят читать наши чинуши и силовики

Гость

06:44:31 24-12-2025

Не отвечал на незнакомые номера. Последнее время стал отвечать. Это операторы и еще задаватели вопросов. На вотсап за 6 лет никто из посторонних не звонил.

майор

08:00:14 24-12-2025

Где стоит сервер вотсап? В пентагоне? А их ИИ сортирует ваши все перлы которые в вацап пишете
Для чего? Правильно чтобы вас потом завербовать грамотно или вашими же руками ограбить до трусов
Как вы думаете связан ли вацап с гипнорзом по телефону как например сделали с Долиной?
ответ - напрямую связан
Но прямо по вацап никто звонить и грабить не станет -кито же режет курицу несущую золотые яйца

Гость

09:47:43 24-12-2025

майор (08:00:14 24-12-2025) Где стоит сервер вотсап? В пентагоне? А их ИИ сортирует ваши...
А Долину развели по вацапу?

Гость

10:40:09 24-12-2025

майор (08:00:14 24-12-2025) Где стоит сервер вотсап? В пентагоне? А их ИИ сортирует ваши... Одна извилина и та от фуражки?

Гость

11:31:26 24-12-2025

майор (08:00:14 24-12-2025) Где стоит сервер вотсап? В пентагоне? А их ИИ сортирует ваши... Вам бы к доктору сходить.

Гость

08:54:49 24-12-2025

майор (08:00:14 24-12-2025) Где стоит сервер вотсап? В пентагоне? А их ИИ сортирует ваши... Не льстите себе! Когда Вы в ватсап выходите, тот Пентагон в полном составе в отпуск уходит!!!!)))))

Mike

11:27:35 24-12-2025

Вацап был привычным исторически. Но за исключением статусов не смог предложить ничего уникального. Поэтому умер.

гость

11:40:05 24-12-2025

Mike (11:27:35 24-12-2025) Вацап был привычным исторически. Но за исключением статусов ... Ну да,во всем мире живет,а в России умер,а может все таки другая причина есть и более простая и называется она коррупция

Гость

16:44:07 24-12-2025

гость (11:40:05 24-12-2025) Ну да,во всем мире живет,а в России умер,а может все таки др... ресурсы нужны маху,вот и обсасывают чужое железо...

