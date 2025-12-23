В WhatsApp* заявили об угрозе праву на переписку для миллионов россиян

Сервис стал неотъемлемой частью повседневной жизни граждан РФ

23 декабря 2025, 20:00, ИА Амител

Мессенджер WhatsApp* выступил с критикой ограничений, введенных в отношении сервиса в РФ. Как сообщает Reuters, в компании заявили, что действия российских властей фактически лишают более 100 млн граждан страны права на частную переписку накануне праздничных дней.

В WhatsApp* подчеркнули, что сервис стал неотъемлемой частью повседневной жизни россиян – от рабочих и родительских чатов до общения с друзьями, соседями и родственниками в разных регионах страны.

«WhatsApp* глубоко укоренился в каждом сообществе страны – от родительских и рабочих групп до дружеских, соседских и семейных чатов в разных регионах России. Мы полны решимости бороться за наших пользователей, потому что принуждение людей к использованию менее безопасных и навязанных государством приложений может привести только к снижению безопасности для российских граждан», – заявил представитель компании.

В августе в России начались ограничения на голосовые звонки в WhatsApp* и Telegram. В Минцифры России тогда пояснили, что меры связаны с борьбой с мошенничеством и тем, что руководство мессенджеров игнорирует требования о соблюдении российского законодательства.

Напомним, 22 декабря сервисы "Сбой.рф" и Downdetector зарегистрировали значительное увеличение жалоб на работу WhatsApp*. За сутки поступило примерно 1,6 тыс. обращений, основная часть из которых – из Москвы. Также было много жалоб из Хакасии, Ярославской и Мурманской областей.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России