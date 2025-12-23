НОВОСТИОбщество

Алтайский министр подарил мальчику из Бийска велосипед в рамках "Елки желаний"

Андрей Стрелковский лично вручил подарок мальчику и поздравил его семью с наступающим Новым годом

23 декабря 2025, 16:10, ИА Амител

Министр Андрей Стрелковский подарил мальчику из Бийска велосипед / Фото: Минприроды Алтайского края
Министр Андрей Стрелковский подарил мальчику из Бийска велосипед / Фото: Минприроды Алтайского края

Министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Андрей Стрелковский принял участие в общероссийской акции "Елка желаний" и вручил подарок мальчику из Бийска, сообщает пресс-служба ведомства.

«Он снял с праздничной елки в правительстве региона шарик с мечтой Максима из Бийска. Как и многие мальчишки, Максим давно мечтал о велосипеде – и вот его желание сбылось!» – пишут в телеграм-канале министерства.

Андрей Стрелковский лично встретился с мальчиком и поздравил с праздником его и его семью. Министр сам вручил ребенку подарок.

На прошлой неделе алтайские депутаты начали последнюю в 2025 году сессию с доброй традиции. Они пришли в парламентский центр не с пустыми руками, а с подарками для детей в рамках акции "Елка желаний".

Губернатор Виктор Томенко тоже участвует в акции. В этом году он решил подарить детям лыжи, коньки и набор для исследований. А в прошлом – конструктор, снегокат и шведскую стенку.

Дед Мороз и дети / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России сиротам и детям-инвалидам вручат новогодние подарки в рамках акции "Елка желаний"

Участниками акции также могут стать дети военных, проходящих службу в зоне СВО
Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

17:06:52 23-12-2025

Ему бы лучше велотренажер подошел для круглодичной тренировке. Велосипеда маловато будет.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:09:56 23-12-2025

Мальчик хоть ходит?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:48:47 23-12-2025

Подарил на свои деньги?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:57:14 23-12-2025

Гость (17:48:47 23-12-2025) Подарил на свои деньги?... Нет конечно. Коллектив собирает деньги, и начальник дарит. Ежегодно так делаем.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:13:25 23-12-2025

Ежегодно так делаем.\\\\\\\\\\\\
Красавчики

  1 Нравится
Ответить
