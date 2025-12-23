Алтайский министр подарил мальчику из Бийска велосипед в рамках "Елки желаний"
Андрей Стрелковский лично вручил подарок мальчику и поздравил его семью с наступающим Новым годом
23 декабря 2025, 16:10, ИА Амител
Министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Андрей Стрелковский принял участие в общероссийской акции "Елка желаний" и вручил подарок мальчику из Бийска, сообщает пресс-служба ведомства.
«Он снял с праздничной елки в правительстве региона шарик с мечтой Максима из Бийска. Как и многие мальчишки, Максим давно мечтал о велосипеде – и вот его желание сбылось!» – пишут в телеграм-канале министерства.
Андрей Стрелковский лично встретился с мальчиком и поздравил с праздником его и его семью. Министр сам вручил ребенку подарок.
На прошлой неделе алтайские депутаты начали последнюю в 2025 году сессию с доброй традиции. Они пришли в парламентский центр не с пустыми руками, а с подарками для детей в рамках акции "Елка желаний".
Губернатор Виктор Томенко тоже участвует в акции. В этом году он решил подарить детям лыжи, коньки и набор для исследований. А в прошлом – конструктор, снегокат и шведскую стенку.
17:06:52 23-12-2025
Ему бы лучше велотренажер подошел для круглодичной тренировке. Велосипеда маловато будет.
17:09:56 23-12-2025
Мальчик хоть ходит?
17:48:47 23-12-2025
Подарил на свои деньги?
18:57:14 23-12-2025
Гость (17:48:47 23-12-2025) Подарил на свои деньги?... Нет конечно. Коллектив собирает деньги, и начальник дарит. Ежегодно так делаем.
19:13:25 23-12-2025
Ежегодно так делаем.\\\\\\\\\\\\
Красавчики