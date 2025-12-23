Алтайский токсиколог раскрыл роковые опасности модных алкогольных конфет

Трендовые конфеты в форме бутылочки содержат большой объем спиртного, что опасно не только для детей, но и для взрослых

23 декабря 2025, 15:49, ИА Амител

Фото: сгенерировано ИИ, источник: shedevrum.ai

Алкогольные конфеты набирают популярность на торговых онлайн-платформах. О потенциальном вреде таких сладостей для развивающегося организма говорили эксперты на брифинге в Министерстве здравоохранения Алтайского края, пишет "Комсомольская правда".

Конфеты с ликером или коньяком – не новинка. Некоторые содержат лишь ароматизированную помадку, имитирующую вкус алкоголя. Другие – жидкую начинку с небольшим содержанием спирта.

Однако современные конфеты в виде бутылочек могут включать существенные дозы алкоголя. Видеоролики в социальных сетях демонстрируют, как из них выливают почти полрюмки коньяка.

Парадоксально, но приобрести их могут даже несовершеннолетние, поскольку они не попадают под категорию алкогольной продукции, продажа которой ограничена лицам до 18 лет.

Главный токсиколог Алтайского края Герман Балаганский прокомментировал, чем чревато употребление таких конфет детьми.

«Сочетание сахара и алкоголя оказывает негативное воздействие на организм. Если девушка-подросток весом до 50 кг съест несколько таких конфет, она может получить серьезное алкогольное отравление. Родителям необходимо контролировать это и предотвращать», – подчеркнул врач.

Медики также не поддерживают идею детского безалкогольного шампанского за праздничным столом не из-за наличия алкоголя, а из-за имитации взрослого поведения, формирующей культуру потребления алкогольных напитков у детей. Рекомендуется предлагать детям соки, морсы или воду.

Взрослым также не стоит злоупотреблять ни алкогольными напитками, ни их безалкогольными альтернативами. В "нулевом" пиве отсутствует спирт, но содержится много калорий.

Накануне россиянам рассказали, можно ли садиться за руль после конфет с алкоголем.