Россиянка получила такое удовольствие от интима, что попала в реанимацию
Девушка после очень бурной ночи отправилась в больницу с разрывом кисты яичника
23 декабря 2025, 16:00, ИА Амител
Жительница Новосибирска попала в реанимацию после очень бурной ночи любви, сообщает Shot.
Отмечается, что после интимной близости с партнером девушка ощутила дискомфорт в нижней части живота, однако не обратила на это должного внимания. Вместо обращения к врачу она выпила анальгетик и приняла теплую ванну.
«На следующее утро болевые ощущения стали интенсивнее. После она потеряла сознание и упала, ударившись головой. В результате ее доставили в отделение интенсивной терапии, где была проведена срочная хирургическая операция», – говорится в сообщении.
Согласно публикации, у пациентки был диагностирован разрыв кисты яичника, что привело к потере приблизительно шестисот миллилитров крови.
Пострадавшая связывает случившееся с овуляцией, "интенсивным сексом" и утомительным перелетом. В настоящее время состояние здоровья девушки находится под контролем медицинского персонала.
16:06:27 23-12-2025
Скорррейшего выздоровления!!!!!
16:27:23 23-12-2025
А где про удовольствие сказано?
16:40:04 23-12-2025
Гость (16:27:23 23-12-2025) А где про удовольствие сказано?... Ну написано же, ударилась головой.....
17:32:19 23-12-2025
А что с кистой яичника?
17:46:09 23-12-2025
Гость (17:32:19 23-12-2025) А что с кистой яичника?... Действительно, какая связь между разрывом кисты и перелётом, овуляцией, интенсивным сексом? Случайно не внематочная была?
18:26:54 23-12-2025
К чему нам информация о половой активности и интимном здоровье какой-то мифической девушки!!!???
14:07:15 24-12-2025
Гость (18:26:54 23-12-2025) К чему нам информация о половой активности и интимном здоро... Женщин не существует, не отвлекайтесь от работы.
18:37:01 23-12-2025
Неточный залёт