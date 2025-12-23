НОВОСТИПроисшествия

Россиянка получила такое удовольствие от интима, что попала в реанимацию

Девушка после очень бурной ночи отправилась в больницу с разрывом кисты яичника

23 декабря 2025, 16:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жительница Новосибирска попала в реанимацию после очень бурной ночи любви, сообщает Shot.

Отмечается, что после интимной близости с партнером девушка ощутила дискомфорт в нижней части живота, однако не обратила на это должного внимания. Вместо обращения к врачу она выпила анальгетик и приняла теплую ванну.

«На следующее утро болевые ощущения стали интенсивнее. После она потеряла сознание и упала, ударившись головой. В результате ее доставили в отделение интенсивной терапии, где была проведена срочная хирургическая операция», – говорится в сообщении.

Согласно публикации, у пациентки был диагностирован разрыв кисты яичника, что привело к потере приблизительно шестисот миллилитров крови.

Пострадавшая связывает случившееся с овуляцией, "интенсивным сексом" и утомительным перелетом. В настоящее время состояние здоровья девушки находится под контролем медицинского персонала.

Ссора, конфликт / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Американка избила своего парня за отказ от интима с другой женщиной

При этом нового партнера для бойфренда она привела домой сама
НОВОСТИПроисшествия

медицина Медики

Комментарии 8

Avatar Picture
Гусар

16:06:27 23-12-2025

Скорррейшего выздоровления!!!!!

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:27:23 23-12-2025

А где про удовольствие сказано?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:40:04 23-12-2025

Гость (16:27:23 23-12-2025) А где про удовольствие сказано?... Ну написано же, ударилась головой.....

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:32:19 23-12-2025

А что с кистой яичника?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:46:09 23-12-2025

Гость (17:32:19 23-12-2025) А что с кистой яичника?... Действительно, какая связь между разрывом кисты и перелётом, овуляцией, интенсивным сексом? Случайно не внематочная была?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:26:54 23-12-2025

К чему нам информация о половой активности и интимном здоровье какой-то мифической девушки!!!???

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:07:15 24-12-2025

Гость (18:26:54 23-12-2025) К чему нам информация о половой активности и интимном здоро... Женщин не существует, не отвлекайтесь от работы.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:37:01 23-12-2025

Неточный залёт

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров