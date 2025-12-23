Россиянка получила такое удовольствие от интима, что попала в реанимацию

Девушка после очень бурной ночи отправилась в больницу с разрывом кисты яичника

23 декабря 2025, 16:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жительница Новосибирска попала в реанимацию после очень бурной ночи любви, сообщает Shot.

Отмечается, что после интимной близости с партнером девушка ощутила дискомфорт в нижней части живота, однако не обратила на это должного внимания. Вместо обращения к врачу она выпила анальгетик и приняла теплую ванну.

«На следующее утро болевые ощущения стали интенсивнее. После она потеряла сознание и упала, ударившись головой. В результате ее доставили в отделение интенсивной терапии, где была проведена срочная хирургическая операция», – говорится в сообщении.

Согласно публикации, у пациентки был диагностирован разрыв кисты яичника, что привело к потере приблизительно шестисот миллилитров крови.

Пострадавшая связывает случившееся с овуляцией, "интенсивным сексом" и утомительным перелетом. В настоящее время состояние здоровья девушки находится под контролем медицинского персонала.