Неизвестные облили кислотой три автомобиля в Индустриальном районе Барнаула
Ущерб для собственников может превышать 500 тысяч рублей
03 ноября 2025, 12:15, ИА Амител
В барнаульском дворе неизвестные вылили кислоту на три автомобиля. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Со слов участников сообщества, инцидент произошел минувшей ночью во дворе дома № 24 по ул. Лазурной. Материальный ущерб за поврежденные авто оценивают более чем в 500 тысяч рублей.
«Возможно, кто-то стал очевидцем данных событий или знает какую-либо информацию о преступниках. Опасаемся за безопасность себя и своих близких, если на улицах разгуливает человек, позволивший себе такое», – отметила подписчица Telegram-канала.
Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Барнаулу, 2 ноября в отдел полиции по Индустриальному району поступило три заявления от собственников автомобилей. Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
12:54:30 03-11-2025
Да.. Много всяких больных на голову и обиженных природой
14:43:37 03-11-2025
Гость (12:54:30 03-11-2025) Да.. Много всяких больных на голову и обиженных природой... Точно! Бросают машины где попало, а потом жалуются.
13:02:44 03-11-2025
В 60-70-ые автомобилей было мало и никто на улице не оставлял авто. Хранили в гаражах, даже в деревянных.
15:02:58 03-11-2025
Гость (13:02:44 03-11-2025) В 60-70-ые автомобилей было мало и никто на улице не оставля...
В "золотые" совецкие годы автомобиль был роскошью для избранных! Оставленный на улице автомобиль в первую же ночь становился кому то из честных совецких граждан нужнее!
В данном случае, облитый кислотой автомобиль, результат конфликта между людьми.
16:09:54 03-11-2025
Гость (15:02:58 03-11-2025) В "золотые" совецкие годы автомобиль был роскошью для из... Это Вам,про советские годы, одноклассник рассказал? Как школу окончите, почитайте нормальные книги.
17:48:00 03-11-2025
Гость (16:09:54 03-11-2025) Это Вам,про советские годы, одноклассник рассказал? Как школ... И писать грамотно научитесь
19:59:54 04-11-2025
Гость (17:48:00 03-11-2025) И писать грамотно научитесь... Машин было в разы меньше, согласны? Купить новую проблемно, очередь чтобы получить талон, так? Ну а бу да продавались. Меня в школу не посылайте в 1985 пошел, помню как отец за 10300 ниву новую покупал.
23:40:33 03-11-2025
Гость (15:02:58 03-11-2025) В "золотые" совецкие годы автомобиль был роскошью для из... с чего вы взяли что роскошь? талон дают и покупай себе в рассрочку за 1800 р
13:41:12 03-11-2025
Меня постоянно преследуют мысли, что люди бросают дорогие машины на улицах и во дворе просто так. Это нормально, что ли? Как им не жалко своего имущества?
14:56:48 03-11-2025
Гость (13:41:12 03-11-2025) Меня постоянно преследуют мысли, что люди бросают дорогие ма...
Какие будут ваши предложения?
15:47:09 03-11-2025
Гость (13:41:12 03-11-2025) Меня постоянно преследуют мысли, что люди бросают дорогие ма... А вы хоть чуть-чуть представляете сколько парковок и гаражей нужно иметь городу, что бы разместит на них все автомобили ?
Если посмотрите , как сейчас жилые дома лепят друг на друга, особенно в центре, то где вы там собираетесь разместить стоянки??
И да, мне тоже не нравятся авто во дворах, но это реальность
15:58:59 03-11-2025
Гость (15:47:09 03-11-2025) А вы хоть чуть-чуть представляете сколько парковок и гаражей... Это пока авто не обзаведутся, не поймут
07:22:18 04-11-2025
Гость (15:47:09 03-11-2025) А вы хоть чуть-чуть представляете сколько парковок и гаражей... полно парковок. у нас во дворе подземная. ни один автолюбитель не считает нужным убрать свое корыто со двора
14:13:07 03-11-2025
Мы такого не одобряем, однако хотелось бы услышать доводы всех сторон.
Ибо в последнее время слишкм ного стало случаев, когда автовладельцы паркуются впритык к чужим окнам и балконам, бесконечно прогреваются, в том числе и в ночное время, слушают музыку, бесконечно пищат сигналками.
С таким поведением тоже нужно как-то бороться, а судя по всему, законы (например, о парковке не ближе пяти метров) для подобных автолюбителей не работают.
Видимо, гражданам приходится решать указанные проблемы собственными силами.
14:18:31 03-11-2025
У нас в доме одна мадама любит практически вплотную к балкону парковаться, дай ей волю - у нас на балконе запаркуется.
Потом утром, захочет - в пять утра, захочет - в шесть утра стартует, а перед этим ещё прогревается тарахтит целый час, кукушка.
20:22:56 03-11-2025
Диду (14:18:31 03-11-2025) У нас в доме одна мадама любит практически вплотную к балкон... прям час прогревается? сдается мне, что Вы обычный пустобрех
15:18:19 03-11-2025
Судя по всему, синий хендай достал всех, т.к. он и облит и колеса спущены, а остальных брызгами задело. Кто же ездит на нём такой доблестный/доблестная?
16:29:23 03-11-2025
А еще говорят, что Барнаул один из неблагополучных, в плане зарплат, городов. А машин столько, что пешикам пройти негде.
16:37:02 03-11-2025
Вот честно не жалко, достали эти парковщики уже, где хранить свое ведро должен его владелец решать. Все заставлено, тротуары, загажены газоны, прямо в остановочных павильонах паркуются. Под окнами это отдельная тема. Покупайте гаражи, снимайте, в частных домах во дворе ставьте, подземные парковки, платные стоянки и т.д. Когда власти наши внимание уже свое обратят на эту проблему?
23:39:50 03-11-2025
не спроста, не спроста, эта ваша кислота. Вот прям так -- хоба! внезапно беднинькии машынки облили низашто ни про штооо?! они даже ни разу не газовали и не прогревались под окнами всю ночь?! и никто непросил по-доброму хозяйку перепарковаться? не верю
05:29:29 04-11-2025
больным автофилией ,обратите внимание,что испорченные машины стоят на парковке,а не "на газонах и тротуарах".
08:09:00 04-11-2025
Гость (05:29:29 04-11-2025) больным автофилией ,обратите внимание,что испорченные машины... автолюбитель? очевидно)) обсуждается не фото факт а отсутствие культуры
08:52:04 04-11-2025
Гость (05:29:29 04-11-2025) больным автофилией ,обратите внимание,что испорченные машины... заметьте, как достали пешеходов автолюбители. то что причина инцидента не ясна и так понятно
09:29:59 04-11-2025
За каждым авто должно быть закреплено парковочное место или гараж. Остальные "мафынки" должны быть изъты и утилизированы.
12:06:39 04-11-2025
Автомобилист. Машина в гараже. Три раза менял место жительство в Барнауле. Всегда продавал старый гараж и покупал новый. Не олигарх. Не понимаю людей, владеющих к примеру Манджаро, Тугеллой и прочими весьма дорогими авто и оставляющих их на улице. Цена нового 5 000 000 р. Но порчу чужого имущества осуждаю.
20:09:44 04-11-2025
Внимательный из Б (12:06:39 04-11-2025) Автомобилист. Машина в гараже. Три раза менял место жи... Тоже есть гараж, тоже не богат, но машина в гараже, вдоль всего дома в прошлом году сделали парковку, постоянно есть пустые места, ноооо 3-4 бандерлога все равно бросают машины как попало вдоль тротуара и тд.