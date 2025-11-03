Неизвестные облили кислотой три автомобиля в Индустриальном районе Барнаула

Ущерб для собственников может превышать 500 тысяч рублей

03 ноября 2025, 12:15, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В барнаульском дворе неизвестные вылили кислоту на три автомобиля. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Со слов участников сообщества, инцидент произошел минувшей ночью во дворе дома № 24 по ул. Лазурной. Материальный ущерб за поврежденные авто оценивают более чем в 500 тысяч рублей.

«Возможно, кто-то стал очевидцем данных событий или знает какую-либо информацию о преступниках. Опасаемся за безопасность себя и своих близких, если на улицах разгуливает человек, позволивший себе такое», – отметила подписчица Telegram-канала.

Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Барнаулу, 2 ноября в отдел полиции по Индустриальному району поступило три заявления от собственников автомобилей. Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.