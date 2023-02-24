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В Барнауле "нехороший человек" ворует у белок орехи вместе с банками

Посетителей парка "Изумрудный" попросили сфотографировать подозрительного человека возле кормушек

24 февраля 2023, 10:01, ИА Амител

Руководитель барнаульского парка "Изумрудный" Владислав Вакаев рассказал в своём Telegram-канале о неизвестном человеке, ворующем еду у белок.

"Друзья, нужна ваша помощь. Кормушки для белок создали энтузиасты, постоянно кладут туда орешки, чтобы белки могли кушать. И вот завёлся какой-то нехороший человек, который ворует эти орехи, причём иногда вместе с банками", – отметил Вакаев.

Он обратился к посетителям парка с просьбой сообщить охране и сфотографировать человека, который будет забирать орехи.

Комментарии 2

  • Всё нафиг, дожились! Из магазинов воруют куда бы ещё ни шло, но объедать зверей!??? Так скоро и у подкармливаемых бродячих животных отнимать корм будут!!! Люди звереют....
    24 февраля, Гость   Ответить
  • жалко человека, если бы он не воровал орешки у белок, то белки бы обворовали этого человека... поэтому белки сами виноваты
    24 февраля, Гость   Ответить
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