Неизвестный посадил свою собаку на цепь у дороги в Барнауле и ушел восвояси
Прохожие принесли ей воду, еду и куртку, чтобы защитить от холода
09 октября 2025, 13:15, ИА Амител
Собака на цепи / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле расследуют случай жестокого обращения с животным. Неизвестный человек оставил собаку, привязав ее на цепь к дереву напротив дома № 98 по улице Горской. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
По словам очевидцев, речь идет об американском булли с купированными ушами. Животное оставили у дороги в ночное время. Утром прохожие заметили собаку и принесли ей воду, еду и куртку, чтобы защитить от холода.
По наблюдениям очевидцев, животное выглядит упитанным и спокойно реагирует на людей, хотя проявляет признаки испуга. Обстоятельства произошедшего и личность владельца собаки устанавливаются.
13:22:48 09-10-2025
твари
13:29:51 09-10-2025
Старый пёсик, вероятно выть начал, когда один.
Жаль. Где любители животных?
13:39:52 09-10-2025
На кол
18:43:41 09-10-2025
Гость (13:39:52 09-10-2025) На кол... почему ты так не любишь собак?
13:59:16 09-10-2025
Работники приютов, заберите собаку, она не виновата, что хозяин д...л.
16:34:00 09-10-2025
С этой жестоко обращаться себе дороже. Порода такая.
22:24:05 09-10-2025
Каждый день такие новости о жестокости людей, хомосапиенсов. И после этого мы хотим жить счастливо на этой планете! Не заслуживаем! Собрать бы всех этих уродов в одном месте и устроить им последний день Помпеи, они от сатаны! 🤦
09:48:03 10-10-2025
в чатах пишут, что неподалеку нашли еще двух породистых собак, привязанных к деревьям. по одной из них выяснили что хозяева собаку на перевоспитание некому кинологу передали....