Неизвестный посадил свою собаку на цепь у дороги в Барнауле и ушел восвояси

Прохожие принесли ей воду, еду и куртку, чтобы защитить от холода

09 октября 2025, 13:15, ИА Амител

Собака на цепи / Фото: "Инцидент Барнаул"
Собака на цепи / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле расследуют случай жестокого обращения с животным. Неизвестный человек оставил собаку, привязав ее на цепь к дереву напротив дома № 98 по улице Горской. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, речь идет об американском булли с купированными ушами. Животное оставили у дороги в ночное время. Утром прохожие заметили собаку и принесли ей воду, еду и куртку, чтобы защитить от холода.

По наблюдениям очевидцев, животное выглядит упитанным и спокойно реагирует на людей, хотя проявляет признаки испуга. Обстоятельства произошедшего и личность владельца собаки устанавливаются.

Барнаул Собаки Жестокость к животным животные

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

13:22:48 09-10-2025

твари

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

13:29:51 09-10-2025

Старый пёсик, вероятно выть начал, когда один.
Жаль. Где любители животных?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:39:52 09-10-2025

На кол

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:43:41 09-10-2025

Гость (13:39:52 09-10-2025) На кол... почему ты так не любишь собак?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:59:16 09-10-2025

Работники приютов, заберите собаку, она не виновата, что хозяин д...л.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:34:00 09-10-2025

С этой жестоко обращаться себе дороже. Порода такая.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:24:05 09-10-2025

Каждый день такие новости о жестокости людей, хомосапиенсов. И после этого мы хотим жить счастливо на этой планете! Не заслуживаем! Собрать бы всех этих уродов в одном месте и устроить им последний день Помпеи, они от сатаны! 🤦

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Урбаниздко

09:48:03 10-10-2025

в чатах пишут, что неподалеку нашли еще двух породистых собак, привязанных к деревьям. по одной из них выяснили что хозяева собаку на перевоспитание некому кинологу передали....

  -6 Нравится
Ответить
