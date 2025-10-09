Неизвестный посадил свою собаку на цепь у дороги в Барнауле и ушел восвояси

Прохожие принесли ей воду, еду и куртку, чтобы защитить от холода

09 октября 2025, 13:15, ИА Амител

Собака на цепи / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле расследуют случай жестокого обращения с животным. Неизвестный человек оставил собаку, привязав ее на цепь к дереву напротив дома № 98 по улице Горской. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, речь идет об американском булли с купированными ушами. Животное оставили у дороги в ночное время. Утром прохожие заметили собаку и принесли ей воду, еду и куртку, чтобы защитить от холода.

По наблюдениям очевидцев, животное выглядит упитанным и спокойно реагирует на людей, хотя проявляет признаки испуга. Обстоятельства произошедшего и личность владельца собаки устанавливаются.