Женщина привязала свою овчарку к забору в одном из дворов Новосибирска и ушла навсегда
Утром ее отвязали соседи
06 октября 2025, 21:30, ИА Амител
Оставленная собака / Фото: "Инцидент Россия"
В Новосибирске женщина бросила свою овчарку, привязав ее к забору во дворе и уйдя навсегда. Об этом пишет Telegram-канал "Инцидент Россия".
Всю ночь пес просидел под проливным дождем, жалобно воя и надеясь, что хозяйка вернется. Утром его отвязали соседи, но собака так и не ушла – осталась на месте, продолжая ждать.
Позже на помощь приехал кинолог и забрал овчарку к себе. Хозяйка так до сих пор и не объявилась.
22:32:23 06-10-2025
Печаль и осенняя хандра в стране надвигается, страдают люди, и животные.
12:23:28 07-10-2025
Собака- не человек. Собака друг. Нельзя с ней так.
15:39:38 07-10-2025
Всякое бывает. Женщина немолодая. Может заболела, а оставить собаку не с кем. Приюты на временное содержание не берут.