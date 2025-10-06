НОВОСТИОбщество

Женщина привязала свою овчарку к забору в одном из дворов Новосибирска и ушла навсегда

Утром ее отвязали соседи

06 октября 2025, 21:30, ИА Амител

Оставленная собака / Фото: "Инцидент Россия"
В Новосибирске женщина бросила свою овчарку, привязав ее к забору во дворе и уйдя навсегда. Об этом пишет Telegram-канал "Инцидент Россия".

Всю ночь пес просидел под проливным дождем, жалобно воя и надеясь, что хозяйка вернется. Утром его отвязали соседи, но собака так и не ушла – осталась на месте, продолжая ждать.

Позже на помощь приехал кинолог и забрал овчарку к себе. Хозяйка так до сих пор и не объявилась.

Гость

22:32:23 06-10-2025

Печаль и осенняя хандра в стране надвигается, страдают люди, и животные.

Гость

12:23:28 07-10-2025

Собака- не человек. Собака друг. Нельзя с ней так.

Гость

15:39:38 07-10-2025

Всякое бывает. Женщина немолодая. Может заболела, а оставить собаку не с кем. Приюты на временное содержание не берут.

