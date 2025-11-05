Неравнодушные сибиряки собрали для разбившегося в Таиланде земляка около 2 млн рублей
История сибирского скалолаза Аркадия Пурбуева, пострадавшего в страшной аварии в Таиланде, тронула сердца тысяч людей
Аркадий и его супруга Ксения прилетели на отдых 28 октября. Уже через три дня произошла трагедия: мужчина попал в аварию на байке. В момент ДТП Ксения ехала впереди на другом мотоцикле и не сразу поняла, что случилось. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
Как рассказала сестра Ксении, Ирина, у Аркадия диагностированы переломы ребер, серьезная травма ноги и, самое опасное, разрыв аорты. Врачи предупредили, что транспортировать пострадавшего в Россию невозможно – полет может оказаться смертельным. Спасти его может только операция, стоимость которой оценили в 1,5–2 миллиона бат (около 5 миллионов рублей).
Страховая компания отказалась помогать, заявив, что ДТП не является страховым случаем. Семья обратилась за помощью в соцсетях, и новость быстро разошлась по регионам Сибири.
«Мы не ожидали, что столько людей откликнется. Нам помогли друзья и знакомые Аркадия и Ксении из Новосибирска и Екатеринбурга, а также совершенно незнакомые люди. Уже удалось собрать около двух миллионов рублей», – рассказала Ирина.
Однако до необходимой суммы все еще не хватает более половины. Тайские врачи пока поддерживают состояние Аркадия медикаментозно, а операцию перенесли на среду. Семья продолжает сбор средств и благодарит всех, кто не остался равнодушным к беде земляка.
А всё ведь очень и очень просто! Хочешь управлять байком в Таиланде? Тогда: а) имей навыки вождения, в том числе в условиях левостороннего движения, б) будь трезвым, в) (и это - самое главное) имей национальное + международное водительское удостоверение категории А (категории М в Таиланде нет, там любые байки имеют категорию А). И только при соблюдении всех трех условий страховая признает любой инцидент страховым случаем и оплатит лечение. В противном случае - это чисто твои проблемы!
Моя бедность бережёт меня от подобных бедствий за границей.
Максимум это подскользнуться на ступеньках продуктового магазина.
"Страховая компания отказалась помогать, заявив, что ДТП не является страховым случаем." - можно поподробней о причине отказа? Клиент что-то нарушил?
Гость (17:28:41 05-11-2025) "Страховая компания отказалась помогать, заявив, что ДТП не ... Да да, какое основание, почему не оглошают?
Гость (17:28:41 05-11-2025) "Страховая компания отказалась помогать, заявив, что ДТП не ... Скорее всего у него не было международных прав нужной категории, как и у большинства наших кто там берет байки в аренду. Может был еще и в подпитии. А может и то и другое сразу. Но хотелось бы конечно услышать официальную версию отказа
А что за страховая?