Неравнодушные сибиряки собрали для разбившегося в Таиланде земляка около 2 млн рублей

История сибирского скалолаза Аркадия Пурбуева, пострадавшего в страшной аварии в Таиланде, тронула сердца тысяч людей

05 ноября 2025, 16:15, ИА Амител

Аркадия должны прооперировать в среду / Фото: "КП-Новосибирск"

Аркадий и его супруга Ксения прилетели на отдых 28 октября. Уже через три дня произошла трагедия: мужчина попал в аварию на байке. В момент ДТП Ксения ехала впереди на другом мотоцикле и не сразу поняла, что случилось. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Как рассказала сестра Ксении, Ирина, у Аркадия диагностированы переломы ребер, серьезная травма ноги и, самое опасное, разрыв аорты. Врачи предупредили, что транспортировать пострадавшего в Россию невозможно – полет может оказаться смертельным. Спасти его может только операция, стоимость которой оценили в 1,5–2 миллиона бат (около 5 миллионов рублей).

Страховая компания отказалась помогать, заявив, что ДТП не является страховым случаем. Семья обратилась за помощью в соцсетях, и новость быстро разошлась по регионам Сибири.

«Мы не ожидали, что столько людей откликнется. Нам помогли друзья и знакомые Аркадия и Ксении из Новосибирска и Екатеринбурга, а также совершенно незнакомые люди. Уже удалось собрать около двух миллионов рублей», – рассказала Ирина.

Однако до необходимой суммы все еще не хватает более половины. Тайские врачи пока поддерживают состояние Аркадия медикаментозно, а операцию перенесли на среду. Семья продолжает сбор средств и благодарит всех, кто не остался равнодушным к беде земляка.

