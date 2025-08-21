Несколько улиц Барнаула останутся без горячей воды с 21 по 22 августа

За это время специалисты демонтируют временные трубопроводы и заменят их на новые

21 августа 2025, 09:30, ИА Амител

Кран в ванной / Фото: unsplash.com / Mathias Reding

В Барнауле ряд улиц на сутки останется без горячей воды. Это связано с заменой трубопроводов: вместо временных конструкций специалисты поставят новые. Об этом сообщили в СГК.

С 10:00 21 августа до 12:00 22 августа ограничения будут действовать по следующим адресам:

ул. 1 Мая, 6, 8, 10, 27а;

пр. Калинина, 5, 5б, 12, 4, 6, 1а, 6а, 10, 8, 14, 8а, 7, 3;

ул. Советская, 20, 24, 12, 6/1, 6/2, 4, 8, 10, 18, 22, 28, 6, 14, 6в, 6/3;

проезд 9 Мая, 5, 7а, 7, 10, 9, 6, 5а, 3;

пр. Комсомольский, 103, 107, 109, 130, 91, 93, 99а;

ул. Пионеров, 7, 9;

ул. Профинтерна, 30, 30б, 32, 32а, 38, 38а, 40, 40а, 42а, 44, 44а, 44б, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 55, 57, 59, 59а, 59б;

ул. Сизова, 22, 22а, 24а, 26, 26а, 28;

проезд Рыночный, 9;

пр. Ленина, 92.

В СГК напомнили, что на пр. Калинина обновляют магистральные тепловые сети диаметром 400 мм. На участке заменят не только 344 метра трубопроводов, но и железобетонные конструкции канала. Это позволит повысить надежность теплоснабжения жителей Октябрьского района.