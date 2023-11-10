New Balance подал в суд на барнаульскую компанию

Иностранный бренд требует от фирмы 50 тысяч рублей

10 ноября 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бренд New Balance обратился в арбитражный суд против компании "СК Партнер". Как следует из картотеки суда, фирма занимается розничной торговлей по почте и зарегистрирована в барнаульском поселке Бельмесево.

Сумма исковых требований составляет 50 тысяч рублей.

По данным "Толка", они связаны с тем, что New Balance не устраивает то, что ответчик через интернет реализует продукцию с символикой бренда.

В августе компания через суд потребовала 110 тысяч от другого барнаульского предпринимателя за "нарушения исключительного права на товарные знаки".