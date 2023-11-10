НОВОСТИПроисшествия

New Balance подал в суд на барнаульскую компанию

Иностранный бренд требует от фирмы 50 тысяч рублей

10 ноября 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Бренд New Balance обратился в арбитражный суд против компании "СК Партнер". Как следует из картотеки суда, фирма занимается розничной торговлей по почте и зарегистрирована в барнаульском поселке Бельмесево.

Сумма исковых требований составляет 50 тысяч рублей.

По данным "Толка", они связаны с тем, что New Balance не устраивает то, что ответчик через интернет реализует продукцию с символикой бренда.

В августе компания через суд потребовала 110 тысяч от другого барнаульского предпринимателя за "нарушения исключительного права на товарные знаки".

Барнаул суд

Комментарии 4

Avatar Picture
Иван Андреич

13:19:18 10-11-2023

Наивные такие, с кем они там судиться собрались, там какие то кидалы работали , шиш с маслом высудят они.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:20:30 10-11-2023

это хорошо или плохо? поясните.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юс

13:46:36 10-11-2023

Да, Бельмесёво и New Balance...жестокое будет противостояние))) на целых 50 кусков

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:34:16 10-11-2023

представителю ЛЮБОГО иностранного бренда стоит зайти в любой барнаульский "бутик" или "шоу-рум" и исков можно наклепать не на 50кусков, а на миллионы

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров