New Balance подал в суд на барнаульскую компанию
Иностранный бренд требует от фирмы 50 тысяч рублей
10 ноября 2023, 13:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Бренд New Balance обратился в арбитражный суд против компании "СК Партнер". Как следует из картотеки суда, фирма занимается розничной торговлей по почте и зарегистрирована в барнаульском поселке Бельмесево.
Сумма исковых требований составляет 50 тысяч рублей.
По данным "Толка", они связаны с тем, что New Balance не устраивает то, что ответчик через интернет реализует продукцию с символикой бренда.
В августе компания через суд потребовала 110 тысяч от другого барнаульского предпринимателя за "нарушения исключительного права на товарные знаки".
13:19:18 10-11-2023
Наивные такие, с кем они там судиться собрались, там какие то кидалы работали , шиш с маслом высудят они.
13:20:30 10-11-2023
это хорошо или плохо? поясните.
13:46:36 10-11-2023
Да, Бельмесёво и New Balance...жестокое будет противостояние))) на целых 50 кусков
17:34:16 10-11-2023
представителю ЛЮБОГО иностранного бренда стоит зайти в любой барнаульский "бутик" или "шоу-рум" и исков можно наклепать не на 50кусков, а на миллионы