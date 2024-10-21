"Незамерзайка" в России к зиме подорожает в два раза
Причиной стал запрет на использование метанола при производстве
21 октября 2024, 20:40, ИА Амител
В преддверии зимнего сезона в России ожидается двукратный рост цен на стеклоомывающую жидкость. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно информации, в 2024 году стоимость литра абсолютизированного изопропилового спирта, который используется для производства омывающей жидкости, составит не менее 140 рублей. Это приведет к увеличению цены одной канистры с 600 до 1000 рублей, а в сезон стоимость может быть еще выше.
Люди выражают недовольство новой формулой, отмечая, что жидкость стала дороже, хуже пахнет и склонна к замерзанию.
Причина роста цен – введение запрета на использование метанола для производства омывающей жидкости, так как это вещество стало использоваться не по назначению – для употребления внутрь.
Антон Шапарин, руководитель Национального автомобильного союза, сообщил Mash, что организация обратилась к правительству с просьбой отменить запрет. Это позволит обеспечить население доступным и качественным продуктом.
21:21:38 21-10-2024
Она и так уже от 400 рублей 😳
10:41:38 22-10-2024
А ее разве можно пить?
10:48:41 22-10-2024
Гость (10:41:38 22-10-2024) А ее разве можно пить?... не, дороговато