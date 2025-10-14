НОВОСТИПроисшествия

Нижегородского маньяка, делавшего куклы из трупов детей, могут освободить

За год содержания в лечебнице состояние пациента сильно ухудшилось

14 октября 2025, 15:05, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Анатолий Москвин, известный маньяк, делавший куклы из тел умерших детей, возможно, покинет психиатрическую лечебницу. Информацию об этом передает Telegram-канал Shot.

Согласно информации Telegram-канала, мужчина пребывает в медицинском учреждении с 2012 года. Недавно врачи направили в судебные органы бумаги с просьбой о его выписке. Планируется, что после выписки Москвин будет передан под надзор родственников, так как он был признан недееспособным.

В публикации отмечается:

«С течением времени его состояние здоровья значительно ухудшилось – в настоящее время психически больной человек практически не способен передвигаться, его речь стала медленной, а зрение ухудшилось».

Нижегородский маньяк был помещен в психиатрическую больницу после обнаружения в его жилище более двадцати мумифицированных детских тел. Следствие установило, что Москвин в течение многих лет извлекал тела из могил, доставлял их к себе домой и делал из них кукол.

Маньяку был поставлен диагноз "шизофрения". В 2011 году его признали невменяемым, и вместо тюремного заключения он был направлен на принудительное лечение в специализированное учреждение.

Юрий Артамонов / Фото: Telegram-канал Shot

Серийный убийца Юрий Артамонов, известный как "ижевский Раскольников", вышел на свободу

Маньяку не удалось адаптироваться к жизни на воле – сейчас он живет на улице
НОВОСТИОбщество

Убийство маньяк Психология

Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

15:12:44 14-10-2025

т.е. оступившегося на наркоте подростка вы готовы перемолоть раз и на всю дизнь, сроком и статьей, по которой он волчий билет получит.
а здесь, вместо того чтобы еще в сизо вальнуть вы держите в лечебнице, а теперь можете еще отпустить.
для справки - жрачка в таких лечебницах сильно лучше, чем то хрючево, которым кормят больных в больнице и на свободе.
инет в помощь

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

16:04:24 14-10-2025

Гость (15:12:44 14-10-2025) т.е. оступившегося на наркоте подростка вы готовы перемолоть... Судя по статье, он не убийца (детей из могил извлекал), а глубоко больной человек. Я за эвтоназию, но он больной человек и не может принять решение.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:14:23 14-10-2025

Гость (15:12:44 14-10-2025) т.е. оступившегося на наркоте подростка вы готовы перемолоть... Но если тот ваш подросток тоже уже не может передвигаться, соображать и говорить и уже полуслепой, то его тоже можно отпустить. Тут же ключевое - уже не способен творить зло.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

17:02:47 14-10-2025

Гость (15:12:44 14-10-2025) т.е. оступившегося на наркоте подростка вы готовы перемолоть... а вы вообще не видите разницы между наркоманом по своей воле и больным человеком, живущим в своем мире? к тому же, он никогда никого не убивал.
да, он совершал страшные поступки, на взгляд нормальных людей, но делал это из благих намерений- он хотел, чтобы у него были дети и болезнь подсказала ему способ стать родителем.
если вы разницы совсем не видите, то ничего человеческого в вас нет.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:06:32 14-10-2025

зачем нам инфа про этих нелюдей??

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

20:37:40 14-10-2025

Гость (16:06:32 14-10-2025) зачем нам инфа про этих нелюдей??... специально поискала точную цитату и вернулась, чтобы ответить на ваш коммент.
отец одной из умерших девочек сказал: «Москвин относился к моей дочери после её смерти лучше, чем я относился при жизни». это все. надеюсь, вы задумайтесь.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:41:54 15-10-2025

Элен без ребят (20:37:40 14-10-2025) специально поискала точную цитату и вернулась, чтобы ответит... фу. вы или куку или тоже маньячка. а еще женщина!

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

16:39:18 14-10-2025

Лечить бессмысленно - вердикт врачей.
Тюрьма его не исправит.
Родственникам убитых передать -это верный ход.

  -22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

16:50:44 14-10-2025

Олег (16:39:18 14-10-2025) Лечить бессмысленно - вердикт врачей.Тюрьма его не испра... он никого не убивал, а наоборот пытался вернуть к жизни, как он это понимал.
это человек глубоко больной. так бывает. и, к сожалению, от этого никто не застрахован.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:58:13 14-10-2025

Олег (16:39:18 14-10-2025) Лечить бессмысленно - вердикт врачей.Тюрьма его не испра... Каких убитых? Он никого не убивал, в статье четко написано: "Москвин в течение многих лет извлекал тела из могил, доставлял их к себе домой и делал из них кукол".

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:42:28 15-10-2025

Олег (16:39:18 14-10-2025) Лечить бессмысленно - вердикт врачей.Тюрьма его не испра... он не убивал никого, вы читать не умеете.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

19:29:09 14-10-2025

Поискал информацию в инете. Там реально проблемы с душевным здоровьем. Мощные. Не оправдываю (тут только понимание, я общался с людьми общающимися с инопланетянами, борющимся виртуальной мыслеформой с виртуальными драконами), но человек знал 13 языков, у него библиотека из 60000 книг. Здесь не обвинять, сочувствовать. При чем больше его близким. Он в своем мире скорее всего неплохо живет.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:43:50 15-10-2025

ему в паллеоцентр нужно а не в психушку, он с деменцией и парализован

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров