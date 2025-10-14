Нижегородского маньяка, делавшего куклы из трупов детей, могут освободить
За год содержания в лечебнице состояние пациента сильно ухудшилось
14 октября 2025, 15:05, ИА Амител
Анатолий Москвин, известный маньяк, делавший куклы из тел умерших детей, возможно, покинет психиатрическую лечебницу. Информацию об этом передает Telegram-канал Shot.
Согласно информации Telegram-канала, мужчина пребывает в медицинском учреждении с 2012 года. Недавно врачи направили в судебные органы бумаги с просьбой о его выписке. Планируется, что после выписки Москвин будет передан под надзор родственников, так как он был признан недееспособным.
В публикации отмечается:
«С течением времени его состояние здоровья значительно ухудшилось – в настоящее время психически больной человек практически не способен передвигаться, его речь стала медленной, а зрение ухудшилось».
Нижегородский маньяк был помещен в психиатрическую больницу после обнаружения в его жилище более двадцати мумифицированных детских тел. Следствие установило, что Москвин в течение многих лет извлекал тела из могил, доставлял их к себе домой и делал из них кукол.
Маньяку был поставлен диагноз "шизофрения". В 2011 году его признали невменяемым, и вместо тюремного заключения он был направлен на принудительное лечение в специализированное учреждение.
15:12:44 14-10-2025
т.е. оступившегося на наркоте подростка вы готовы перемолоть раз и на всю дизнь, сроком и статьей, по которой он волчий билет получит.
а здесь, вместо того чтобы еще в сизо вальнуть вы держите в лечебнице, а теперь можете еще отпустить.
для справки - жрачка в таких лечебницах сильно лучше, чем то хрючево, которым кормят больных в больнице и на свободе.
инет в помощь
16:04:24 14-10-2025
Гость (15:12:44 14-10-2025) т.е. оступившегося на наркоте подростка вы готовы перемолоть... Судя по статье, он не убийца (детей из могил извлекал), а глубоко больной человек. Я за эвтоназию, но он больной человек и не может принять решение.
16:14:23 14-10-2025
Гость (15:12:44 14-10-2025) т.е. оступившегося на наркоте подростка вы готовы перемолоть... Но если тот ваш подросток тоже уже не может передвигаться, соображать и говорить и уже полуслепой, то его тоже можно отпустить. Тут же ключевое - уже не способен творить зло.
17:02:47 14-10-2025
Гость (15:12:44 14-10-2025) т.е. оступившегося на наркоте подростка вы готовы перемолоть... а вы вообще не видите разницы между наркоманом по своей воле и больным человеком, живущим в своем мире? к тому же, он никогда никого не убивал.
да, он совершал страшные поступки, на взгляд нормальных людей, но делал это из благих намерений- он хотел, чтобы у него были дети и болезнь подсказала ему способ стать родителем.
если вы разницы совсем не видите, то ничего человеческого в вас нет.
16:06:32 14-10-2025
зачем нам инфа про этих нелюдей??
20:37:40 14-10-2025
Гость (16:06:32 14-10-2025) зачем нам инфа про этих нелюдей??... специально поискала точную цитату и вернулась, чтобы ответить на ваш коммент.
отец одной из умерших девочек сказал: «Москвин относился к моей дочери после её смерти лучше, чем я относился при жизни». это все. надеюсь, вы задумайтесь.
00:41:54 15-10-2025
Элен без ребят (20:37:40 14-10-2025) специально поискала точную цитату и вернулась, чтобы ответит... фу. вы или куку или тоже маньячка. а еще женщина!
16:39:18 14-10-2025
Лечить бессмысленно - вердикт врачей.
Тюрьма его не исправит.
Родственникам убитых передать -это верный ход.
16:50:44 14-10-2025
Олег (16:39:18 14-10-2025) Лечить бессмысленно - вердикт врачей.Тюрьма его не испра... он никого не убивал, а наоборот пытался вернуть к жизни, как он это понимал.
это человек глубоко больной. так бывает. и, к сожалению, от этого никто не застрахован.
16:58:13 14-10-2025
Олег (16:39:18 14-10-2025) Лечить бессмысленно - вердикт врачей.Тюрьма его не испра... Каких убитых? Он никого не убивал, в статье четко написано: "Москвин в течение многих лет извлекал тела из могил, доставлял их к себе домой и делал из них кукол".
00:42:28 15-10-2025
Олег (16:39:18 14-10-2025) Лечить бессмысленно - вердикт врачей.Тюрьма его не испра... он не убивал никого, вы читать не умеете.
19:29:09 14-10-2025
Поискал информацию в инете. Там реально проблемы с душевным здоровьем. Мощные. Не оправдываю (тут только понимание, я общался с людьми общающимися с инопланетянами, борющимся виртуальной мыслеформой с виртуальными драконами), но человек знал 13 языков, у него библиотека из 60000 книг. Здесь не обвинять, сочувствовать. При чем больше его близким. Он в своем мире скорее всего неплохо живет.
00:43:50 15-10-2025
ему в паллеоцентр нужно а не в психушку, он с деменцией и парализован