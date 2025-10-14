Нижегородского маньяка, делавшего куклы из трупов детей, могут освободить

За год содержания в лечебнице состояние пациента сильно ухудшилось

14 октября 2025, 15:05, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Анатолий Москвин, известный маньяк, делавший куклы из тел умерших детей, возможно, покинет психиатрическую лечебницу. Информацию об этом передает Telegram-канал Shot.

Согласно информации Telegram-канала, мужчина пребывает в медицинском учреждении с 2012 года. Недавно врачи направили в судебные органы бумаги с просьбой о его выписке. Планируется, что после выписки Москвин будет передан под надзор родственников, так как он был признан недееспособным.

В публикации отмечается:

«С течением времени его состояние здоровья значительно ухудшилось – в настоящее время психически больной человек практически не способен передвигаться, его речь стала медленной, а зрение ухудшилось».

Нижегородский маньяк был помещен в психиатрическую больницу после обнаружения в его жилище более двадцати мумифицированных детских тел. Следствие установило, что Москвин в течение многих лет извлекал тела из могил, доставлял их к себе домой и делал из них кукол.

Маньяку был поставлен диагноз "шизофрения". В 2011 году его признали невменяемым, и вместо тюремного заключения он был направлен на принудительное лечение в специализированное учреждение.