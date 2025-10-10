Серийный убийца Юрий Артамонов, известный как "ижевский Раскольников", вышел на свободу
Маньяку не удалось адаптироваться к жизни на воле – сейчас он живет на улице
10 октября 2025, 23:30, ИА Амител
Юрий Артамонов, серийный убийца, совершивший в 1990-х годах в Ижевске серию жестоких преступлений, снова на свободе, сообщает udm-info со ссылкой на Shot.
50-летнему маньяку, получившему прозвище "ижевский Раскольников" из-за использования топора в качестве орудия убийств, не удалось адаптироваться к жизни на воле – сейчас он живет на улице.
В период с 1995 по 1997 год Артамонов совершил пять убийств и четыре покушения. Под видом работника коммунальных служб он проникал в квартиры, убивал жертв топором и забирал ценные вещи. В 1997 году его задержали по фотороботу – на тот момент преступнику было всего 22 года.
Изначально суд приговорил Артамонова к смертной казни, но затем наказание было заменено на 25 лет лишения свободы. После УДО в 2017 году он вскоре снова совершил преступления – две кражи, за которые получил дополнительно три года заключения. В общей сложности маньяк провел в тюрьме 25 лет и 1 месяц.
00:10:20 11-10-2025
А на СВО чего не хочет?
00:16:42 11-10-2025
запросто опять кого-то грохнет, чтоб посадили "в казенный дом" халява же
03:00:03 11-10-2025
Вернется назад
06:52:43 11-10-2025
Сколько стоит один патрон к ПМ ?
07:29:17 11-10-2025
Скоро жители Ижевска смогут на своей шкуре оценить всю ценность "гуманизма"...
12:52:12 11-10-2025
Вот эта расклад 5 убил 25 лет всего Либиризм процветает и гуманизм процветает
13:14:16 11-10-2025
А у нас в Барнауле случай был на вокзале - откинулся, нажрался и нож воткнул в первого попавшегося. Привыкают к тюрьме.
13:34:36 11-10-2025
Да каааак???? Как серийного убийцу посадили всего на 25 лет , так он ещё и по УДО вышел. Я фигею с этой системы...
18:19:07 12-10-2025
сейчас помыкается пострадает нагуляется и все, снова убъет, чтобы посадили. Они привыкают к тюрьме, выше правильно написали