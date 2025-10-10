Серийный убийца Юрий Артамонов, известный как "ижевский Раскольников", вышел на свободу

Маньяку не удалось адаптироваться к жизни на воле – сейчас он живет на улице

10 октября 2025, 23:30, ИА Амител

Юрий Артамонов / Фото: Telegram-канал Shot

Юрий Артамонов, серийный убийца, совершивший в 1990-х годах в Ижевске серию жестоких преступлений, снова на свободе, сообщает udm-info со ссылкой на Shot.

50-летнему маньяку, получившему прозвище "ижевский Раскольников" из-за использования топора в качестве орудия убийств, не удалось адаптироваться к жизни на воле – сейчас он живет на улице.

В период с 1995 по 1997 год Артамонов совершил пять убийств и четыре покушения. Под видом работника коммунальных служб он проникал в квартиры, убивал жертв топором и забирал ценные вещи. В 1997 году его задержали по фотороботу – на тот момент преступнику было всего 22 года.

Изначально суд приговорил Артамонова к смертной казни, но затем наказание было заменено на 25 лет лишения свободы. После УДО в 2017 году он вскоре снова совершил преступления – две кражи, за которые получил дополнительно три года заключения. В общей сложности маньяк провел в тюрьме 25 лет и 1 месяц.