Серийный убийца Юрий Артамонов, известный как "ижевский Раскольников", вышел на свободу

Маньяку не удалось адаптироваться к жизни на воле – сейчас он живет на улице

10 октября 2025, 23:30, ИА Амител

Юрий Артамонов / Фото: Telegram-канал Shot
Юрий Артамонов, серийный убийца, совершивший в 1990-х годах в Ижевске серию жестоких преступлений, снова на свободе, сообщает udm-info со ссылкой на Shot.

50-летнему маньяку, получившему прозвище "ижевский Раскольников" из-за использования топора в качестве орудия убийств, не удалось адаптироваться к жизни на воле – сейчас он живет на улице.

В период с 1995 по 1997 год Артамонов совершил пять убийств и четыре покушения. Под видом работника коммунальных служб он проникал в квартиры, убивал жертв топором и забирал ценные вещи. В 1997 году его задержали по фотороботу – на тот момент преступнику было всего 22 года.

Изначально суд приговорил Артамонова к смертной казни, но затем наказание было заменено на 25 лет лишения свободы. После УДО в 2017 году он вскоре снова совершил преступления – две кражи, за которые получил дополнительно три года заключения. В общей сложности маньяк провел в тюрьме 25 лет и 1 месяц.

Комментарии 9

Гость
Гость

00:10:20 11-10-2025

А на СВО чего не хочет?

  -10 Нравится
Ответить
Гость
Гость

00:16:42 11-10-2025

запросто опять кого-то грохнет, чтоб посадили "в казенный дом" халява же

  12 Нравится
Ответить
Гость
Гость

03:00:03 11-10-2025

Вернется назад

  3 Нравится
Ответить
Гость
Гость

06:52:43 11-10-2025

Сколько стоит один патрон к ПМ ?

  7 Нравится
Ответить
Гость
Гость

07:29:17 11-10-2025

Скоро жители Ижевска смогут на своей шкуре оценить всю ценность "гуманизма"...

  12 Нравится
Ответить
Куян 13
Куян 13

12:52:12 11-10-2025

Вот эта расклад 5 убил 25 лет всего Либиризм процветает и гуманизм процветает

  6 Нравится
Ответить
Олег
Олег

13:14:16 11-10-2025

А у нас в Барнауле случай был на вокзале - откинулся, нажрался и нож воткнул в первого попавшегося. Привыкают к тюрьме.

  1 Нравится
Ответить
Гость
Гость

13:34:36 11-10-2025

Да каааак???? Как серийного убийцу посадили всего на 25 лет , так он ещё и по УДО вышел. Я фигею с этой системы...

  11 Нравится
Ответить
Гость
Гость

18:19:07 12-10-2025

сейчас помыкается пострадает нагуляется и все, снова убъет, чтобы посадили. Они привыкают к тюрьме, выше правильно написали

  3 Нравится
Ответить
