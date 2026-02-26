НОВОСТИОбщество

Ночь на кладбище: пропавшая школьница уснула на могиле бабушки

Проснувшись утром, ребенок решил самостоятельно добраться домой пешком

26 февраля 2026, 07:33, ИА Амител

Работник кладбища / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
В Свердловской области сотрудники ГАИ помогли школьнице, которая провела ночь на улице при минусовой температуре. Об инциденте сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Утром инспекторы заметили на дороге в направлении Среднеуральска легко одетую девочку примерно 10–12 лет. Ребенок шел один, был сильно замерзшим и с трудом передвигался. Полицейские остановились, усадили школьницу в служебный автомобиль и стали выяснять обстоятельства.

Как оказалось, накануне вечером девочка ушла на кладбище, чтобы навестить могилу бабушки. Там она уснула и провела всю ночь под открытым небом. Проснувшись утром, ребенок решил самостоятельно добраться домой пешком.

К счастью, тяжелого переохлаждения удалось избежать. В отделе полиции девочку согрели, укутали в одеяла и напоили горячим чаем. Медики осмотрели школьницу и не нашли показаний для госпитализации. После этого ребенка передали родителям — ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Соединенных Штатах Америки, в штате Пенсильвания, был арестован 34-летний Джонатан Герлах, подозреваемый в массовом разграблении захоронений и похищении человеческих останков.

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

07:52:01 26-02-2026

когда это случилось? на днях там -30

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:15:15 26-02-2026

Не верю что ночевала на могиле. Где-то ночевала,а сказала что на кладбище была.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:10:58 26-02-2026

Гость (08:15:15 26-02-2026) Не верю что ночевала на могиле. Где-то ночевала,а сказала ч... По себе не судите

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:37:33 26-02-2026

Гость (10:10:58 26-02-2026) По себе не судите ... А вот прям обязательно свою глупость проявить? Кто поверит,что она на морозе ночью спала на кладбище?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:16:41 26-02-2026

Жесть

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:43:52 26-02-2026

Ну то есть к родителям, у которых ребенок ночь дома не ночевал, а они даже не чухнули, вопросов нет?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:56:31 26-02-2026

Гость (09:43:52 26-02-2026) Ну то есть к родителям, у которых ребенок ночь дома не ночев... они наверное знали где она

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:37:25 26-02-2026

Гость (09:43:52 26-02-2026) Ну то есть к родителям, у которых ребенок ночь дома не ночев... ------- ну это как обычно)) странно, что директора муп этого кладбища и сторожа не подтянули к ответу))

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:03:27 26-02-2026

Эта же та самая девочка, что каждый день угощает одноклассников конфетами.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров