Ночь на кладбище: пропавшая школьница уснула на могиле бабушки
Проснувшись утром, ребенок решил самостоятельно добраться домой пешком
26 февраля 2026, 07:33, ИА Амител
В Свердловской области сотрудники ГАИ помогли школьнице, которая провела ночь на улице при минусовой температуре. Об инциденте сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Утром инспекторы заметили на дороге в направлении Среднеуральска легко одетую девочку примерно 10–12 лет. Ребенок шел один, был сильно замерзшим и с трудом передвигался. Полицейские остановились, усадили школьницу в служебный автомобиль и стали выяснять обстоятельства.
Как оказалось, накануне вечером девочка ушла на кладбище, чтобы навестить могилу бабушки. Там она уснула и провела всю ночь под открытым небом. Проснувшись утром, ребенок решил самостоятельно добраться домой пешком.
К счастью, тяжелого переохлаждения удалось избежать. В отделе полиции девочку согрели, укутали в одеяла и напоили горячим чаем. Медики осмотрели школьницу и не нашли показаний для госпитализации. После этого ребенка передали родителям — ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
07:52:01 26-02-2026
когда это случилось? на днях там -30
08:15:15 26-02-2026
Не верю что ночевала на могиле. Где-то ночевала,а сказала что на кладбище была.
10:10:58 26-02-2026
Гость (08:15:15 26-02-2026) Не верю что ночевала на могиле. Где-то ночевала,а сказала ч... По себе не судите
14:37:33 26-02-2026
Гость (10:10:58 26-02-2026) По себе не судите ... А вот прям обязательно свою глупость проявить? Кто поверит,что она на морозе ночью спала на кладбище?
08:16:41 26-02-2026
Жесть
09:43:52 26-02-2026
Ну то есть к родителям, у которых ребенок ночь дома не ночевал, а они даже не чухнули, вопросов нет?
09:56:31 26-02-2026
Гость (09:43:52 26-02-2026) Ну то есть к родителям, у которых ребенок ночь дома не ночев... они наверное знали где она
12:37:25 26-02-2026
Гость (09:43:52 26-02-2026) Ну то есть к родителям, у которых ребенок ночь дома не ночев... ------- ну это как обычно)) странно, что директора муп этого кладбища и сторожа не подтянули к ответу))
10:03:27 26-02-2026
