Ночь на кладбище: пропавшая школьница уснула на могиле бабушки

Проснувшись утром, ребенок решил самостоятельно добраться домой пешком

26 февраля 2026, 07:33, ИА Амител

Работник кладбища / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Свердловской области сотрудники ГАИ помогли школьнице, которая провела ночь на улице при минусовой температуре. Об инциденте сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Утром инспекторы заметили на дороге в направлении Среднеуральска легко одетую девочку примерно 10–12 лет. Ребенок шел один, был сильно замерзшим и с трудом передвигался. Полицейские остановились, усадили школьницу в служебный автомобиль и стали выяснять обстоятельства.

Как оказалось, накануне вечером девочка ушла на кладбище, чтобы навестить могилу бабушки. Там она уснула и провела всю ночь под открытым небом. Проснувшись утром, ребенок решил самостоятельно добраться домой пешком.

К счастью, тяжелого переохлаждения удалось избежать. В отделе полиции девочку согрели, укутали в одеяла и напоили горячим чаем. Медики осмотрели школьницу и не нашли показаний для госпитализации. После этого ребенка передали родителям — ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Соединенных Штатах Америки, в штате Пенсильвания, был арестован 34-летний Джонатан Герлах, подозреваемый в массовом разграблении захоронений и похищении человеческих останков.