"Новэкс" присоединился к акции "Розовый октябрь" для борьбы с раком молочной железы

Компания запускает комплексную программу для повышения осведомленности и поддерживает благотворительный фонд в рамках федеральной акции

09 октября 2025, 11:00, ИА Амител

Лариса Кульгускина (на фото справа) / Фото: Business FM* Барнаул

В октябре 2025 года федеральная торговая сеть "Новэкс" присоединилась к всероссийской акции "Розовый октябрь", направленной на борьбу с раком молочной железы. В рамках программы ретейлер запускает масштабную информационную кампанию и финансовую помощь благотворительному фонду, продолжая поддержку важной социальной инициативы. Об этом в эфире радио Business FM* Барнаул (90,7 FM) рассказала директор компании по маркетингу Лариса Кульгускина.

– Лариса, в чем заключается суть акции "Розовый октябрь" и какую роль в ней играет компания "Новэкс"?

– "Розовый октябрь" – это всемирный месяц осведомленности о раке молочной железы. В это время особенно важно, чтобы средства массовой информации и бизнес поднимали проблему, которая касается многих женщин. Мы должны использовать все ресурсы, чтобы напомнить о важности заботы о своем здоровье.

– Понятно, что акция направлена в первую очередь на женщин, но расскажите подробнее, кто является целевой аудиторией?

– Безусловно, женщины – основная аудитория. И мы – женская компания, так как 80% наших покупателей и большинство сотрудников – это дамы. Но также мы хотим подчеркнуть, что рак молочной железы касается обоих полов. Мужчины должны поддерживать своих женщин, помогать вовремя выявить заболевание и привлечь внимание к этой проблеме. Забота о здоровье – это важная часть отношения друг к другу, и мы хотим донести это до всей нашей аудитории, включая мужчин.

– Как будет проходить информационная работа в рамках акции в ваших магазинах?

– Мы подготовили комплексную программу. Ежемесячно наши магазины посещают около 2,5 миллиона покупателей, в основном из сибирских регионов. И для них мы создали различные информационные материалы. Мы проводим просветительскую работу через внутреннее радио, выпустили листовки с полезными рекомендациями по самообследованию и профилактике рака груди. Также в социальных сетях будем публиковать посты с экспертами, которые развеют мифы и расскажут о признаках заболевания и важности регулярных проверок. Одним из ярких элементов будет блок интервью с маммологами, которые поделятся экспертными советами.

Это действительно важная работа, потому что в зоне риска находится каждая восьмая женщина. Так и говорим покупательницам: каждая восьмая, а если это ты? Цифра страшная и заставляет задуматься. А сколько из нас проводит самообследование? Боюсь, что единицы. Но это важнее поглаженной рубашки, сделанные на пятерку уроки и чистая посуда.

– Помимо информационной работы, компания также проводит благотворительную деятельность. Расскажите об этом подробнее.

– Да, важно не только информировать, но и помогать конкретными действиями. Мы сотрудничаем с благотворительным фондом "Дальше", который занимается проблемами рака молочной железы с 2011 года. Кстати, они входят в топ благотворительных фондов России и получили премию "Прозрачная благотворительность".

Мы выбрали фонд, который заслуживает доверия и гарантирует правильное использование собранных средств. В рамках акции мы будем перечислять по 1 рублю с каждой покупки с 1 по 31 октября 2025 года на счет фонда. Эта помощь будет направлена на поддержку жительниц Сибири, где, по нашему мнению, внимание к проблеме недостаточно большое.

– Почему, на ваш взгляд, бизнес должен участвовать в таких социальных акциях?

– Современные компании должны заботиться не только о качестве товара и услуги, но и об обществе в целом. Важно понимать, что здоровье людей – это забота каждого из нас, и бизнес также должен принимать участие в решении этих проблем. Мы уверены, что совместные усилия бизнеса, государства и общества приведут к лучшему результату. Это не просто слова, это реальные действия, которые помогают людям.

