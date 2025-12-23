Россияне вынуждены ждать с задержками зарубежные посылки

Каждый год в предпраздничный период наблюдаются сложности с доставкой, но в этом году ситуация усугубилась дополнительным фактором

23 декабря 2025, 12:10, ИА Амител

Фото: сгенерировано ИИ, источник: shedevrum.ai

В канун Нового года российские службы доставки международных посылок фиксируют существенные задержки в обработке и доставке отправлений. О проблемах сообщили ключевые игроки рынка: "Почта России", CDEK.Shopping, ПЭК и DPD, пишет РБК.

Эксперты выделили несколько факторов, спровоцировавших задержки. Это резкий рост числа отправлений в преддверии праздников, ужесточение процедур таможенного контроля и неблагоприятные погодные условия, влияющие на логистику.

По оценкам участников рынка, масштабы задержек в текущем году превышают показатели прошлого праздничного сезона. Основные сложности возникают на этапах международной логистики за пределами России и таможенного оформления.

При этом представитель Федеральной таможенной службы заявил, что ведомство не фиксирует нарушений сроков оформления отправлений. Оно приняло дополнительные меры для ускорения процессов – оптимизация графиков работы, перераспределение сотрудников. Также сообщается, что ФТС обеспечивает обработку посылок в рамках установленных законом сроков.

Аналитическая компания INFOLine предоставила данные о динамике трансграничной торговли. Так, в первом полугодии 2025 года объем зарубежных онлайн‑покупок вырос на 31 %. Доля трансграничных покупок составила около 3 % от общего объема интернет‑торговли в России.

Наиболее востребованные категории импортных товаров – это электроника, бытовая техника и одежда.

Ситуация остается на контроле логистических компаний и таможенных органов, добавили в ведомстве. Участники рынка призывают клиентов учитывать возможные задержки при планировании предновогодних покупок за рубежом.

