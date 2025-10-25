Новосибирца лишили прав из-за обмана двоюродного брата

Мужчина уверяет, что родственник просто прикрылся им, чтобы избежать наказания

25 октября 2025, 17:25, ИА Амител

Житель Новосибирска Дмитрий пытается доказать в суде, что лишился водительского удостоверения незаконно. Он утверждает, что нарушение было совершено его двоюродным братом, который как раз и был за рулем, пока Дмитрий находился на работе за тысячи километров. Историю публикует "КП-Новосибирск".

Как рассказывает сам Дмитрий, его двоюродный брат пользовался его машиной, также имел при себе копию документов родственника. Дмитрий сам передал их брату, когда оформлял страховку. Нарушение же произошло в Бийске, еще в 2024 году. На Алтае Дмитрия вообще в тот момент не было. Он уверяет, что находился на работе в другом регионе. Это же подтвердил знакомый Дмитрия на допросе в суде.

Сотрудники ДПС, лишившие мужчину прав, рассказали судье, что вбили номера предъявленных документов в базу и вынесли решение по фотографии, которая совпала с тем, кто находился за рулем.

Дмитрий, несогласный с решением суда, решил оспорить его, но безрезультатно. Также в ходе разбирательств выяснилось, что его брат уже был лишен прав за езду в нетрезвом виде. Позже он сам признался Дмитрию, что не может помочь, поскольку если придет и расскажет правду, то его могут посадить в тюрьму.

После Дмитрий пошел в Следственный комитет, там возбудили дело по статье "Халатность", но позже закрыли из-за отсутствия состава преступления.