Молодой и чистоплотный бийчанин снимал квартиры посуточно для спокойной фасовки наркотиков

Распространением наркотиков он занимался примерно три месяца

23 октября 2025, 11:44, ИА Амител

Парень / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае задержали 29-летнего жителя Бийска, который распространял метилэфедрон, сообщает региональное МВД.

«Оперативники задержали мужчину в лесном массиве. При себе у него находился сверток, перемотанный скотчем, а внутри – пакетики с белым порошком. В ходе осмотра автомобиля обнаружили еще 50 пакетиков», – рассказали в ведомстве.

Обнаруженное вещество оказалось метилэфедроном общей массой около 135 граммов.

Бийчанин пояснил, что примерно три месяца занимался распространением наркотиков. Для фасовки "синтетики" снимал квартиры посуточно, использовал одноразовые перчатки и респираторы, которые сразу же выбрасывал.

Мужчину уже дважды привлекали к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Ранее в Барнауле с крупной партией "синтетики" задержали 21-летнюю закладчицу, которая нашла такую подработку в объявлении о "быстром заработке".