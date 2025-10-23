Молодой и чистоплотный бийчанин снимал квартиры посуточно для спокойной фасовки наркотиков
Распространением наркотиков он занимался примерно три месяца
23 октября 2025, 11:44, ИА Амител
В Алтайском крае задержали 29-летнего жителя Бийска, который распространял метилэфедрон, сообщает региональное МВД.
«Оперативники задержали мужчину в лесном массиве. При себе у него находился сверток, перемотанный скотчем, а внутри – пакетики с белым порошком. В ходе осмотра автомобиля обнаружили еще 50 пакетиков», – рассказали в ведомстве.
Обнаруженное вещество оказалось метилэфедроном общей массой около 135 граммов.
Бийчанин пояснил, что примерно три месяца занимался распространением наркотиков. Для фасовки "синтетики" снимал квартиры посуточно, использовал одноразовые перчатки и респираторы, которые сразу же выбрасывал.
Мужчину уже дважды привлекали к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
