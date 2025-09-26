В Новосибирске заправка закрылась из-за нехватки бензина и роста цен на топливо
Трудности испытывают и другие владельцы заправок
26 сентября 2025, 14:15, ИА Амител
В Новосибирске временно прекратила работу автозаправка "Три версты" на улице Планировочной из-за отсутствия топлива. Об этом сообщил "Прецедент".
По словам заместителя директора АЗС Сергея Алехина, предприятие не может закупать бензин по нынешним оптовым ценам.
«Нам предлагают АИ-92 по 62 рубля за литр, а мы продаем по 55 рублей. При таких условиях невозможно получать прибыль», – пояснил он.
Алехин отметил, что аналогичные трудности испытывают и другие владельцы заправок, многие работают в убыток или временно закрываются.
«Такого кризиса, по-моему, у нас не было с 1993–1994 годов. Во многих регионах наблюдается дефицит бензина. Несмотря на продление запрета на экспорт автомобильных бензинов, ситуация остается напряженной. Лучше приостановить работу, чем торговать в минус», – добавил представитель АЗС.
15:11:24 26-09-2025
Скоро бенз по 100,цена продуктов в космос.И самое интересное-власть всё устраивает.Доходов будет больше.
15:48:11 26-09-2025
а все "непричём" всегда
17:37:50 26-09-2025
Царская Россия канула - "Обзор от ИИ Февральская революция 1917 года произошла из-за нерешенности социально-экономических проблем (нехватка продовольствия, обнищание народа), недовольства самодержавием и тягот Первой мировой войны. Октябрьская революция стала следствием неспособности Временного правительства справиться с этими проблемами, обострения экономического кризиса, растущей популярности большевиков и усталости от войны, что привело к вооруженному восстанию" История не чему не учит.
01:00:18 27-09-2025
Что за истерики?! Все идет по плану, надо только немного подождать