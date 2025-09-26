В Новосибирске заправка закрылась из-за нехватки бензина и роста цен на топливо

Трудности испытывают и другие владельцы заправок

26 сентября 2025, 14:15, ИА Амител

Заправка в Барнауле / Фото: amic.ru

В Новосибирске временно прекратила работу автозаправка "Три версты" на улице Планировочной из-за отсутствия топлива. Об этом сообщил "Прецедент".

По словам заместителя директора АЗС Сергея Алехина, предприятие не может закупать бензин по нынешним оптовым ценам.

«Нам предлагают АИ-92 по 62 рубля за литр, а мы продаем по 55 рублей. При таких условиях невозможно получать прибыль», – пояснил он.

Алехин отметил, что аналогичные трудности испытывают и другие владельцы заправок, многие работают в убыток или временно закрываются.