НОВОСТИОбщество

В Новосибирске заправка закрылась из-за нехватки бензина и роста цен на топливо

Трудности испытывают и другие владельцы заправок

26 сентября 2025, 14:15, ИА Амител

Заправка в Барнауле / Фото: amic.ru
Заправка в Барнауле / Фото: amic.ru

В Новосибирске временно прекратила работу автозаправка "Три версты" на улице Планировочной из-за отсутствия топлива. Об этом сообщил "Прецедент".

По словам заместителя директора АЗС Сергея Алехина, предприятие не может закупать бензин по нынешним оптовым ценам.

«Нам предлагают АИ-92 по 62 рубля за литр, а мы продаем по 55 рублей. При таких условиях невозможно получать прибыль», – пояснил он.

Алехин отметил, что аналогичные трудности испытывают и другие владельцы заправок, многие работают в убыток или временно закрываются.

«Такого кризиса, по-моему, у нас не было с 1993–1994 годов. Во многих регионах наблюдается дефицит бензина. Несмотря на продление запрета на экспорт автомобильных бензинов, ситуация остается напряженной. Лучше приостановить работу, чем торговать в минус», – добавил представитель АЗС.

Экономика Топливо

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

15:11:24 26-09-2025

Скоро бенз по 100,цена продуктов в космос.И самое интересное-власть всё устраивает.Доходов будет больше.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:48:11 26-09-2025

Гость (15:11:24 26-09-2025) Скоро бенз по 100,цена продуктов в космос.И самое интересное...

а все "непричём" всегда

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:37:50 26-09-2025

Царская Россия канула - "Обзор от ИИ Февральская революция 1917 года произошла из-за нерешенности социально-экономических проблем (нехватка продовольствия, обнищание народа), недовольства самодержавием и тягот Первой мировой войны. Октябрьская революция стала следствием неспособности Временного правительства справиться с этими проблемами, обострения экономического кризиса, растущей популярности большевиков и усталости от войны, что привело к вооруженному восстанию" История не чему не учит.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:00:18 27-09-2025

Что за истерики?! Все идет по плану, надо только немного подождать

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров