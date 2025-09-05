Новосибирский эксперт оценила модные тенденции на осень 2025 года
В моде будут огромные плечи, многослойность и уютный беж
05 сентября 2025, 20:10, ИА Амител
Модельер-конструктор швейных изделий, культуролог и музеевед Анастасия Доронина высказала свое мнение о коллекциях ready-to-wear осени 2025 года. Об этом сообщает Ом1 Новосибирск.
По словам эксперта, Ralph Lauren в этом сезоне сделали сознательный выбор в пользу естественных оттенков и дорого выглядящих винных красок. Кроме того, один из ключевых элементов – многослойность.
"Ее можно трактовать как попытку создать ощущение защищенности, это своего рода психологический ответ на запросы времени. Безусловно, здесь прослеживаются отсылки к стилю конца XIX века, однако они сделаны очень деликатно и отдаленно", – сказала Доронина.
В коллекции Marc Jacobs дизайнер отметила игру с объемами, которая стала ключевым приемом – есть нарочитое и утрированное увеличение элементов. Это отсылка не только к XIX веку, но и к 90-м годам, выраженная через акцент на плечевом поясе.
"Интересно, что тренд на гипертрофированные формы, ярко проявившийся в 80-х, с тех пор очень редко возвращается, и здесь мы видим его современную, смягченную, округленную интерпретацию. Я бы даже еще отметила попытку осовременить образ Минни Маус", – заявила Доронина.
Коллекция Miu Miu имеет определенные ассоциации с эстетикой "Великого Гэтсби", однако ключевой элемент – многослойность – современная черта.
«Ее можно трактовать как психологический ответ на запрос времени: мода отражает общую нервозность, желание создать свой защитный кокон. Кроме того, в коллекции прослеживается легкий военизированный оттенок – это видно в моделях практичных курток и в общей тенденции к увеличению плечевого пояса», – заявила дизайнер.
Chanel не стал откладывать в дальний ящик сетку, которая в тренде уже несколько сезонов. По словам Дорониной, коллекция Chanel выдержана в узнаваемом духе Дома.
«Бренд стилизует ключевые тренды сезона – многослойность, акцент на плечевом поясе и классический костюмный силуэт, – пропуская их через призму своей эстетики. Помимо этого, в коллекции четко прослеживаются отсылки к 90-м и ранним 2000-м, что добавляет образу современное и слегка ностальгическое звучание», – заявила эксперт моды.
Louis Vouitton, по мнению эксперта, выглядит монументально – в новой коллекции есть прямая отсылка к 90-м и нулевым. Есть все ключевые коды современной эпохи: многослойность, гиперболизация плечевого пояса, игра с объемами и сложное наложение фактур.
У Givenchy присутствует тенденция к приталенным силуэтам, однако, как и у других модных домов, присутствует акцент на плечах. По словам Дорониной, так дизайнеры пытаются совместить оверсайз с женственными образами.
«Парадоксальным образом в результате даже женственный силуэт приобретает несколько маскулинные, брутальные черты. И в этом мы вновь видим яркую отсылку к эстетике 90-х», – заявила эксперт.
Коллекция Jacquemus вызывает ощущение глубокого влияния восточных мотивов. У него также не обошлось без приемов из 90-х – игра с объемами и акцент на плечах.
Какие выводы?
По словам Дорониной, пастельная палитра в этом сезоне продолжает оставаться актуальной, однако главными цветами становится беж и белый. Ключевые тенденции – увеличение плеч и многослойность. Легкие ткани встречаются лишь в немногих изделиях: обычно дизайнеры предпочитают тяжелые фактуры.
«Если у вас есть одежда бежевых тонов, стандартный костюм-тройка, длинная юбка в пол, тренч классический, то вы в тренде. А если добавите к этому смелые акценты – пушистый мех, фактурную кожу и дерзкие плечи – вот тогда попадете точно в яблочко! И ни в коем случае не спешите избавляться от пастельных тонов – этой осенью они невероятно актуальны и добавят любому образу легкости и изящества», – добавила эксперт.
20:50:21 05-09-2025
Я знаю что такое мода !!!!
Это то в чём не зайдёшь в общественный транспорт ....
11:08:41 06-09-2025
Когда в женскую моду входят широкие плечи и мужской стиль - приготовьтесь модницы "таскать шпалы и мешки ворочать" (мода 80-ых и следствие - "лихие 90-ые" - это факт)
15:33:07 06-09-2025
Просто жуть и безвкусица!