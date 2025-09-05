Новосибирский эксперт оценила модные тенденции на осень 2025 года

В моде будут огромные плечи, многослойность и уютный беж

Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI

Модельер-конструктор швейных изделий, культуролог и музеевед Анастасия Доронина высказала свое мнение о коллекциях ready-to-wear осени 2025 года. Об этом сообщает Ом1 Новосибирск.

Источник: Women's Wear Daily / Om1 Новосибирск

По словам эксперта, Ralph Lauren в этом сезоне сделали сознательный выбор в пользу естественных оттенков и дорого выглядящих винных красок. Кроме того, один из ключевых элементов – многослойность.

"Ее можно трактовать как попытку создать ощущение защищенности, это своего рода психологический ответ на запросы времени. Безусловно, здесь прослеживаются отсылки к стилю конца XIX века, однако они сделаны очень деликатно и отдаленно", – сказала Доронина.

В коллекции Marc Jacobs дизайнер отметила игру с объемами, которая стала ключевым приемом – есть нарочитое и утрированное увеличение элементов. Это отсылка не только к XIX веку, но и к 90-м годам, выраженная через акцент на плечевом поясе.

"Интересно, что тренд на гипертрофированные формы, ярко проявившийся в 80-х, с тех пор очень редко возвращается, и здесь мы видим его современную, смягченную, округленную интерпретацию. Я бы даже еще отметила попытку осовременить образ Минни Маус", – заявила Доронина.

Коллекция Miu Miu имеет определенные ассоциации с эстетикой "Великого Гэтсби", однако ключевой элемент – многослойность – современная черта.

«Ее можно трактовать как психологический ответ на запрос времени: мода отражает общую нервозность, желание создать свой защитный кокон. Кроме того, в коллекции прослеживается легкий военизированный оттенок – это видно в моделях практичных курток и в общей тенденции к увеличению плечевого пояса», – заявила дизайнер.

Chanel не стал откладывать в дальний ящик сетку, которая в тренде уже несколько сезонов. По словам Дорониной, коллекция Chanel выдержана в узнаваемом духе Дома.

«Бренд стилизует ключевые тренды сезона – многослойность, акцент на плечевом поясе и классический костюмный силуэт, – пропуская их через призму своей эстетики. Помимо этого, в коллекции четко прослеживаются отсылки к 90-м и ранним 2000-м, что добавляет образу современное и слегка ностальгическое звучание», – заявила эксперт моды.

Louis Vouitton, по мнению эксперта, выглядит монументально – в новой коллекции есть прямая отсылка к 90-м и нулевым. Есть все ключевые коды современной эпохи: многослойность, гиперболизация плечевого пояса, игра с объемами и сложное наложение фактур.

У Givenchy присутствует тенденция к приталенным силуэтам, однако, как и у других модных домов, присутствует акцент на плечах. По словам Дорониной, так дизайнеры пытаются совместить оверсайз с женственными образами.

«Парадоксальным образом в результате даже женственный силуэт приобретает несколько маскулинные, брутальные черты. И в этом мы вновь видим яркую отсылку к эстетике 90-х», – заявила эксперт.

Коллекция Jacquemus вызывает ощущение глубокого влияния восточных мотивов. У него также не обошлось без приемов из 90-х – игра с объемами и акцент на плечах.

Какие выводы?

По словам Дорониной, пастельная палитра в этом сезоне продолжает оставаться актуальной, однако главными цветами становится беж и белый. Ключевые тенденции – увеличение плеч и многослойность. Легкие ткани встречаются лишь в немногих изделиях: обычно дизайнеры предпочитают тяжелые фактуры.