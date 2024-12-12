В Алтайском крае вынесли приговор руководителям ООО "Алвитфарм"

Директорам предприятия назначили наказание в виде лишения свободы, штрафов в размере 1,5 млн рублей и запрета на управленческую деятельность

12 декабря 2024, 14:25, ИА Амител

Более 80 томов уголовного дела в отношении руководителей "Алвитфарма" собрал Следственный комитет / Фото: пресс-служба Следственного комитета по Алтайскому краю

Приговор руководителям ООО "Алвитфарм" вынесли в Алтайском крае. Их обвинили в мошенничестве и сбыте недоброкачественных лекарственных препаратов в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

"Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст.238.1 УК РФ (сбыт недоброкачественных лекарственных средств, совершенный в крупном размере группой лиц по предварительному сговору) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)", – рассказали в Следственном комитете.

В 2020 году Минздрав Алтайского края, КГБУЗ "Алтайский онкологический диспансер" и ООО "Алвитфарм" заключили договоры на поставку двух дорогостоящих препаратов для лечения онкологических заболеваний. Эти лекарства относятся к жизненно необходимым, а их обеспечение производится за счет бюджета. Сумма контрактов на поставку препаратов составила более 30 млн рублей.

Руководители "Алвитфарма" поставили под видом оригинальных недоброкачественные лекарства, а также предоставили недостоверные сертификаты о качестве и подлинности.

При допросе свидетелей Следственный комитет установил, что препараты купили не у производителя, а при транспортировке грубо нарушали условия их хранения и перевозки. Так, температурный режим не соблюдался, а порой лекарства перевозили в обычных автомобилях рядом с посторонними предметами. На имущество руководителей организации наложили арест на сумму более 4 млн рублей.

Директора ООО "Алвитфарм" приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также он должен выплатить 1,5 млн рублей штрафа. Права заниматься управленческой деятельностью его лишили на три года.

Коммерческого директора предприятия лишили свободы на шесть лет и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он также выплатит штраф в размере 1,5 млн рублей. Управленческой деятельностью ему запрещено заниматься в течение трех лет и шести месяцев.