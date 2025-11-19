Новостройки нарасхват. В Москве сложился рекордный дефицит предложений по недвижимости

Так мало квартир на продажу не было с 2022 года

19 ноября 2025

Строительство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Столичный рынок недвижимости переживает резкий дефицит предложений. За последний год в границах "старой" Москвы выбор стал заметно меньше. Общая численность квартир и апартаментов в новостройках сократилась в среднем на 19% (по состоянию на октябрь текущего года*). Эксперты отмечают, что сейчас самый низкий уровень предложений за период с весны 2022 года. Такая ситуация наблюдается не только в Москве, но и в других крупных российских городах – Ростове-на-Дону, Уфе.

Если вы ищете апартаменты в Москве от застройщика , то сейчас стоит более внимательно изучать варианты и не медлить со сделкой. Такую возможность предоставляет сервис stroiki.ru . Это готовая база с предложениями от строительных компаний в Москве, с помощью которой вы получаете доступ к актуальным данным. Можно проанализировать квартиры от разных застройщиков и найти оптимальный вариант. На главной странице сервиса представлена актуальная информация о самой низкой цене за квадратный метр. Это отличная возможность заключить максимально выгодную сделку.

Эксперты не рекомендуют медлить с покупкой недвижимости. Судя по прогнозам, количество предложений в массовом сегменте будет и дальше снижаться. Здесь уже объем экспозиции сократился более чем на 42%. Одна из причин – намеренный отказ строительных компаний от бюджетных проектов. Многие застройщики уже сегодня концентрируют свое внимание на строительстве жилых комплексов комфорт+ и бизнес-класса. Причина в стабильно высоком спросе. Такое жилье отличается свободной планировкой, дополнительными сервисными услугами, панорамным остеклением. Застройщики готовы предложить не только комфортабельные апартаменты, но и собственную инфраструктуру.

* По информации, опубликованной на "Новостройсити"

