Партия "Новые люди" подвела итоги восьмого сезона образовательной программы "Я в деле"

12 декабря 2025, 19:00, ИА Амител

Программа "Я в деле" / Фото: "Новые люди" / Павел Клинов

В Барнауле состоялось крупное молодежное событие года – финал восьмого сезона программы "Я в деле", которая развивается в регионе при поддержке партии "Новые люди".

Участники прошли специально подготовленный 16-недельный курс, где приобрели базовые знания в области предпринимательства, учились продавать свои товары и услуги, презентовать себя и свой проект. Восьмой сезон объединил 632 студента и 50 наставников, а также 146 проектных инициатив.

Среди лучших проектов – профориентационный форум для молодежи и будущих работодателей, приложение для оформления документов по сделкам с недвижимостью и онлайн-сообщество по продвижению местных экопредприятий. Команды-победители представят Алтайский край на всероссийском турнире "Я в деле" в Москве.

Программа "Я в деле" / Фото: "Новые люди" / Павел Клинов

Что такое программа "Я в деле"

"Я в деле" – федеральная программа по развитию молодежного предпринимательства, созданная при поддержке президента Российской Федерации и партии "Новые люди". Она работает в Алтайском крае уже четыре года и помогает студентам создавать собственные проекты, осваивать основы бизнеса, управления, маркетинга, презентации идей и командной работы. Программа дает молодежи практический опыт: участники создают реальные продукты, прорабатывают финансовые модели и тестируют свои идеи.

За предыдущие семь сезонов в Алтайском крае программа объединила более 1800 участников, 400 проектов и 150 наставников, а также 50 экспертов, приглашенных из бизнеса и профессионального сообщества. Проект привлек студентов из семи ведущих университетов региона.

Ценность программы для региона

Представители партии "Новые люди" отмечают, что программа "Я в деле" играет важную роль в развитии предпринимательской экосистемы Алтайского края. Программа помогает молодежи осваивать навыки, которые востребованы на современном рынке: умение создавать проекты, решать управленческие задачи, работать в команде, презентовать идеи и находить партнеров. Кроме того, программа формирует активное сообщество молодых предпринимателей и новаторов, которые готовы вкладываться в развитие территорий, создавать рабочие места и вносить вклад в экономику края.