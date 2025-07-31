"Новые люди" призывают власти Алтая решать проблему с перебоями мобильного интернета
Партия предлагает развернуть в крае бесплатные точки Wi-Fi
31 июля 2025, 15:42, ИА Амител
В последние недели жители Алтайского края сталкиваются с регулярными перебоями мобильного интернета. По официальным данным, ограничения вводятся ради безопасности и защиты критической инфраструктуры. Но вместе с интернетом пропадает не только доступ к соцсетям - многие остаются без такси, онлайн-банков, Госуслуг и облачных сервисов, необходимых для работы и повседневной жизни.
Секретарь регионального отделения партии "Новые люди" Никита Федюнин написал в своем Telegram-канале, что оставить людей полностью без связи — недопустимо. По его словам, в подобных ситуациях региональные власти обязаны обеспечить безопасную альтернативу.
Пример уже есть: в Самарской области для жителей развернули бесплатные точки Wi-Fi, которые позволяют оставаться на связи даже в условиях ограничений.
«Я направил губернатору Виктору Томенко предложение внедрить такой опыт и у нас, в Алтайском крае», - заявил Федюнин.
Партия уже вышла с инициативой к федеральному Минцифры, предложив распространить самарский опыт на все регионы страны. Но, как подчеркнул Федюнин, ждать решений из Москвы можно долго, а проблему людям нужно решать здесь и сейчас.
Поэтому "Новые люди" предлагают развернуть Wi-Fi точки в Алтайском крае.
15:49:53 31-07-2025
Что-то мне подсказывает, что вифи точки станут платными. А не бесплатными.
15:52:33 31-07-2025
Каким образом мобильный интернет вредит безопасности граждан? СИМ-карты все персонифицированные, мобильным интернетом пользуются верифицированные граждане, в чём проблема?
Так же я не понимаю логику этой партии. Человеков выбросили из-за стола и заставляют жрать с асфальта, а они просят разрешить подложить газетку, хотя логичным было бы вернуться за стол.
15:53:35 31-07-2025
Семимильными шагами идеи к цифровому рублю. Потом в Максе, напишешь, что нибудь ни так и всё ты нищий и без документов)
15:55:39 31-07-2025
СНТ Трансмаш. Мегафон. Интернета - нет. Сотовая связь 25% из 100 (1 палка из 4)
16:00:57 31-07-2025
"Новые люди" призывают власти Алтая решать проблемы в принципе.
Вот такой заголовок нужен.
16:07:03 31-07-2025
Как вариант только сколько нужно этих точек сотни? Чтобы норм.работала сеть.
16:07:36 31-07-2025
я думаю, что власти алтайского края в этом вопросе вообще ничего не решают
16:11:34 31-07-2025
развернуть в крае бесплатные точки Wi-Fi --- о, а так можно? Так а это безопасность не ослабит?
16:28:17 31-07-2025
Гость (16:11:34 31-07-2025) развернуть в крае бесплатные точки Wi-Fi --- о, а так можно... Через бесплатные точки ви-фи хочешь совершать платежи, логинится в сервисы, заходить в личные кабинеты банков? Реально такой наивняк? Тебя же вскроют за секунды.
16:38:09 31-07-2025
Гость (16:28:17 31-07-2025) Через бесплатные точки ви-фи хочешь совершать платежи, логи... Я и через мобильный интернет это не делаю. Чисто позвонить, написать, радио или книжку послушать. Без перебоев
16:20:22 31-07-2025
Если опыт позитивный, то надо применять!...
Это касается любой сферы деятельности в России!!!
А вот чинуш некомпетентных, надо гнать на заводы и в тюрьмы (тех кто воровал)
17:08:22 31-07-2025
Краз Белазов (16:20:22 31-07-2025) Если опыт позитивный, то надо применять!...Это касается ... Так это же проще простого, вот пусть вокруг офиса Новых людей забабахают бесплатный вайфай, покажут на примере, как это легко, быстро и бесплатно организовать. )))
16:24:52 31-07-2025
Лучше бы нормально объяснили с чем это связано. Не общими фразами - ради безопасности и защиты ... Ладно, Москва, питер и др. где беспилотники летают. У нас вроде не замечено. Или все таки есть предпосылки?
17:05:06 31-07-2025
Гость (16:24:52 31-07-2025) Лучше бы нормально объяснили с чем это связано. Не общими фр... А Иркутск (аэродром Белая), для примера?
17:17:48 31-07-2025
Гость (17:05:06 31-07-2025) А Иркутск (аэродром Белая), для примера? ... Для примера надо фуры досматривать для начала кто что везёт. А не всей стране мозг выносить. Поставьте все стратеги на льдине в океане и летайте там и оттуда спокойно, враг туда не доплывёт.
19:23:55 31-07-2025
Гость (17:17:48 31-07-2025) Для примера надо фуры досматривать для начала кто что везёт.... Те фуры везли пустые вахтовки. Зашел, посмотрел пусто. Потолки вскрывать? А в следующий раз привезут в джипе. Первый начнешь орать при досмотре- беспредел! Доколе! На каждом посту заставляют багажник разгружать!
09:02:52 01-08-2025
Гость (19:23:55 31-07-2025) Те фуры везли пустые вахтовки. Зашел, посмотрел пусто. Потол... ]
Досмотровые сканеры на посту ДПС, не, не слышал? Оперативная работа? ПВО вокруг важных объектов?
16:35:27 31-07-2025
предложение странное - это предложенипе этого деятеля насчет бесплатного вайфая рядом с секретными обьектами надо органам контразведки рассмотреть повнимательней. На кого этот деятель работает на самом деле и где его родственники проживают. Не за границей ли? Выезжал он и когда? Сколько раз?
16:39:07 31-07-2025
Холмс (16:35:27 31-07-2025) предложение странное - это предложенипе этого деятеля насчет... Вы пьющий?
16:47:56 31-07-2025
Гость (16:39:07 31-07-2025) Вы пьющий?... я хоть и выпиваю иногда но того кто предлагает открыть прямой доступ через вай фай вражеским дронам просекаю на раз. В свое время за подобные предложения сдавали особистам а у них был разговор короткий
16:43:23 31-07-2025
Гость (16:07:03 31-07-2025) Как вариант только сколько нужно этих точек сотни? Чтобы нор...
Не понимает человек сути проблемы.
17:45:48 31-07-2025
Гость (16:43:23 31-07-2025) Не понимает человек сути проблемы....
Ну так объясни коли такой умный. От кого защищаемся, от самокатчиков и таксистов? Сегодняшняя Пенза прекрасно показывает, что дронам по барабану есть мобильный интернет или нет.
17:05:02 31-07-2025
Не надо никакого вайфая до ноября! Вы чего, только город стал очищаться от самокатчиков (им же нечем платить за прокат этого драндулета), а вы им такую радость подбрасываете! Это идеально, летом никто не гоняет по улицам, никто не втыкает в телфон постоянно. Смотрят на мир, отвыкат от виртуала. Радуйтесь этой передышке.
17:15:14 31-07-2025
Имя (17:05:02 31-07-2025) Не надо никакого вайфая до ноября! Вы чего, только город ст... Ты нормальный? Если самокаты не нужны - убирать надо сами самокаты, а не интернет для них.
Верните уже мобильный интернет, задолбали уже честное слово.
17:44:41 31-07-2025
Гость (17:15:14 31-07-2025) Ты нормальный? Если самокаты не нужны - убирать надо сами с... Я нормальный. Я понимаю, что сейчас ТеКтоНадо делают то, чтобы мне (и тебе) не прилетело по башке ЧемНеНадо. И пусть делают. А бонусом к этому еще и по тротуарам меньше дебилов на самокатах стало. И еще бОльшим бонусом к этому - меньше в телефоне приходит разной муры по работе в чатах (и всегда есть пвод отмазаться, что мобильного инета нет). Я с этого кучу бонусов получил. А ты хнычешь.
19:48:15 31-07-2025
Имя (17:44:41 31-07-2025) Я нормальный. Я понимаю, что сейчас ТеКтоНадо делают то, что... Если «нормальному человеку” очень хочется ради мнимого величия в средневековье без благ и достижений современной цивилизации -вэлкам. Северная Корея, пример. А нормальным людям в любой стране просто хочется жить спокойно и комфортно.
18:35:30 31-07-2025
А операторы тарифы когда пересчитаю?
22:40:03 31-07-2025
Гость (18:35:30 31-07-2025) А операторы тарифы когда пересчитаю?... Чё опять не так?
Для тебя же стараются.
Чтобы тебя и ГСМ ни ЖКХ ни импортозамещение не беспокоило.
Не ему снова не угодили
Снова то жопа холодная то титьки маленькие
12:36:33 01-08-2025
все только о развлечениях рассуждают...Боже, вы на самом деле такие тупые? сантехники чтоли поголовно?
Тысячи людей работают на телефоне. Да банальные кассовые аппараты на мобильном интернете.
А вы, полоумные, все о школоте на самокатах и бабках с Одноклассниками.
И да, таксисты стоят. Оплаты во многих магазинах стоят. Со многими партнерами нет связи, если ты не в офисе.
У многих людей нет физических карт для оплаты, потому что твердили, что оплата по QR очень удобна и быстра. Теперь многим и хлеба не купить, утрирую конечно, но з/п на карте, карта виртуальная. ФСЕ? еще примеры нужны?