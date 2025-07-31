"Новые люди" призывают власти Алтая решать проблему с перебоями мобильного интернета

Партия предлагает развернуть в крае бесплатные точки Wi-Fi

31 июля 2025, 15:42, ИА Амител

Никита Федюнин / Фото: предоставлено amic.ru

В последние недели жители Алтайского края сталкиваются с регулярными перебоями мобильного интернета. По официальным данным, ограничения вводятся ради безопасности и защиты критической инфраструктуры. Но вместе с интернетом пропадает не только доступ к соцсетям - многие остаются без такси, онлайн-банков, Госуслуг и облачных сервисов, необходимых для работы и повседневной жизни.

Секретарь регионального отделения партии "Новые люди" Никита Федюнин написал в своем Telegram-канале, что оставить людей полностью без связи — недопустимо. По его словам, в подобных ситуациях региональные власти обязаны обеспечить безопасную альтернативу.

Пример уже есть: в Самарской области для жителей развернули бесплатные точки Wi-Fi, которые позволяют оставаться на связи даже в условиях ограничений.

«Я направил губернатору Виктору Томенко предложение внедрить такой опыт и у нас, в Алтайском крае», - заявил Федюнин.

Партия уже вышла с инициативой к федеральному Минцифры, предложив распространить самарский опыт на все регионы страны. Но, как подчеркнул Федюнин, ждать решений из Москвы можно долго, а проблему людям нужно решать здесь и сейчас.

Поэтому "Новые люди" предлагают развернуть Wi-Fi точки в Алтайском крае.