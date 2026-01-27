Жестоко избитая кубанская модель примирилась с бойфрендом, несмотря на тяжелые травмы

Анжелика Тартанова отозвала апелляцию на домашний арест Дмитрия Кузьмина, который нанес ей удары по голове, приведшие к трепанации черепа

27 января 2026, 23:15, ИА Амител

Кубанская модель / Фото: Telegram-канал Shot

Краснодарская модель Анжелика Тартанова, жестоко избитая своим бойфрендом, примирилась с ним. Как сообщает Shot, адвокат пострадавшей отозвал апелляционную жалобу на меру пресечения Дмитрию Кузьмину, который находится под домашним арестом, "по воле самой пострадавшей".

По информации Telegram-канала, девушка не помнит подробностей конфликта, который произошел дома и закончился тем, что Кузьмин несколько раз ударил ее по голове. В результате у модели диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжелой степени, внутримозговую гематому и отек мозга. Ей была проведена трепанация черепа.

Несмотря на примирение сторон, уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью продолжается. Теперь перед Дмитрием Кузьминым стоит обязанность оплатить лечение и компенсировать моральный ущерб пострадавшей. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.