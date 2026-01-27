Жестоко избитая кубанская модель примирилась с бойфрендом, несмотря на тяжелые травмы
Анжелика Тартанова отозвала апелляцию на домашний арест Дмитрия Кузьмина, который нанес ей удары по голове, приведшие к трепанации черепа
27 января 2026, 23:15, ИА Амител
Краснодарская модель Анжелика Тартанова, жестоко избитая своим бойфрендом, примирилась с ним. Как сообщает Shot, адвокат пострадавшей отозвал апелляционную жалобу на меру пресечения Дмитрию Кузьмину, который находится под домашним арестом, "по воле самой пострадавшей".
По информации Telegram-канала, девушка не помнит подробностей конфликта, который произошел дома и закончился тем, что Кузьмин несколько раз ударил ее по голове. В результате у модели диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжелой степени, внутримозговую гематому и отек мозга. Ей была проведена трепанация черепа.
Несмотря на примирение сторон, уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью продолжается. Теперь перед Дмитрием Кузьминым стоит обязанность оплатить лечение и компенсировать моральный ущерб пострадавшей. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.
06:21:18 28-01-2026
Бьёт - значит любит. И хрен переубедишь.
08:16:06 28-01-2026
Пообещал следующую пластику оплатить.
10:10:37 28-01-2026
Гость (08:16:06 28-01-2026) Пообещал следующую пластику оплатить.... Ну череп он ей и сам знатно подрихтовал. По губищам отхлестал - тоже неплохо на фото выглядит. Ему бы на пластического хирурга выучиться..
09:36:28 28-01-2026
За деньги - да!
Не "причинение тяжкого вредя здоровью", а обычная кексуальная кинки-пати CNC БДСМ-сессия.
10:41:47 28-01-2026
У нее был выбор?
21:21:00 28-01-2026
Давайте Я как Адвокат с более чем 10-ним стажем и как защитник в более чем 4000-яч судебных заседаниях разъясню всем - в целях, как говорится, устранения сомнений и неясностей ! У нас не УК СССР сейчас, где можно было сначала написать заявление, а потом передумать и забрать его (раньше дела уголовные так и превращались). По действующему УК И УПК РФ, даже если потерпевшая сторона просит прекратить уголовное дело или хочет забрать заявление и просит прекратить суд о судопроизводстве по материалу – то все равно уголовное дело продолжается с тем же фигурантом, который является обвиняемым в деле. И обвинение поддерживает в суде не потерпевшая сторона, а Прокурор Управления ГосОбвиния. Уголовное дело может быть прекращено по правилам статьи 254 УПК РФ. Основаниями для этого являются: только истечение сроков давности уголовного преследования (10 лет) и уход из жизни обвиняемого. Таким образом, воля потерпевшего не является определяющим фактором для прекращения уголовного дела.