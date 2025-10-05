98% домов с теплом. Виктор Томенко прокомментировал запуск отопительного сезона на Алтае
05 октября 2025, 19:30, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в интервью "Вестям Алтай" сообщил о полном запуске отопительного сезона в регионе. Муниципалитеты самостоятельно определяли сроки подключения тепла, что привело к разным датам старта – с 15 по 29 сентября.
Ключевые моменты:
-
Барнаул начал получать тепло с 15 сентября;
-
в Рубцовске выявлена и устраняется аварийная ситуация;
-
98% потребителей объектов большой энергетики уже подключены;
-
на подготовку теплоэнергетики направлено 12 млрд рублей.
Особый акцент губернатор сделал на успешной нормализации ситуации в Яровом, где в прошлом году впервые удалось провести весь отопительный период без аварий и сбоев.
20:08:39 05-10-2025
- "Особый акцент губернатор сделал на успешной нормализации ситуации в Яровом, где в прошлом году впервые удалось провести весь отопительный период без аварий и сбоев." ------------- Прищемили хвост угольной мафии, вот и прошло нормально. Другая напасть ни одна АЗС в городе не работает, пляжные черти в чьих руках эти АЗС, прикрыли раздачу бензина.
21:26:23 05-10-2025
Гость (20:08:39 05-10-2025) - "Особый акцент губернатор сделал на успешной нормализации ... Чертей этих давно пора назад под землю загнать и надолго, пока новые чертята не подрастут.
09:20:49 06-10-2025
Гость (21:26:23 05-10-2025) Чертей этих давно пора назад под землю загнать и надолго, по... К сожалению, эти черти при погонах, хоть и бывшие. Как гласит молва избитыми словами - бывших не бывает. могут придти - раз, два и скажут сам полетел в Рай.
20:54:49 05-10-2025
На потоке с пятницы отключили отопление и до сих пор нет
21:14:49 05-10-2025
Ни стыда, ни совести! Подключили, называется! Батареи еле живые.
21:56:46 05-10-2025
Отопление вроде бы и есть, но равносильно тому что его нет.
23:32:35 05-10-2025
Акцент на Рубцовске нужно было делать