98% домов с теплом. Виктор Томенко прокомментировал запуск отопительного сезона на Алтае

05 октября 2025, 19:30, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в интервью "Вестям Алтай" сообщил о полном запуске отопительного сезона в регионе. Муниципалитеты самостоятельно определяли сроки подключения тепла, что привело к разным датам старта – с 15 по 29 сентября.

Ключевые моменты:

  • Барнаул начал получать тепло с 15 сентября;

  • в Рубцовске выявлена и устраняется аварийная ситуация;

  • 98% потребителей объектов большой энергетики уже подключены;

  • на подготовку теплоэнергетики направлено 12 млрд рублей.

Особый акцент губернатор сделал на успешной нормализации ситуации в Яровом, где в прошлом году впервые удалось провести весь отопительный период без аварий и сбоев.

Барнаул Алтайский край отопительный сезон

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

20:08:39 05-10-2025

- "Особый акцент губернатор сделал на успешной нормализации ситуации в Яровом, где в прошлом году впервые удалось провести весь отопительный период без аварий и сбоев." ------------- Прищемили хвост угольной мафии, вот и прошло нормально. Другая напасть ни одна АЗС в городе не работает, пляжные черти в чьих руках эти АЗС, прикрыли раздачу бензина.

Avatar Picture
Гость

21:26:23 05-10-2025

Гость (20:08:39 05-10-2025) - "Особый акцент губернатор сделал на успешной нормализации ... Чертей этих давно пора назад под землю загнать и надолго, пока новые чертята не подрастут.

Avatar Picture
Гость

09:20:49 06-10-2025

Гость (21:26:23 05-10-2025) Чертей этих давно пора назад под землю загнать и надолго, по... К сожалению, эти черти при погонах, хоть и бывшие. Как гласит молва избитыми словами - бывших не бывает. могут придти - раз, два и скажут сам полетел в Рай.

Avatar Picture
Гость

20:54:49 05-10-2025

На потоке с пятницы отключили отопление и до сих пор нет

Avatar Picture
Гость

21:14:49 05-10-2025

Ни стыда, ни совести! Подключили, называется! Батареи еле живые.

Avatar Picture
Гость

21:56:46 05-10-2025

Отопление вроде бы и есть, но равносильно тому что его нет.

Avatar Picture
Паша

23:32:35 05-10-2025

Акцент на Рубцовске нужно было делать

