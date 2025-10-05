98% домов с теплом. Виктор Томенко прокомментировал запуск отопительного сезона на Алтае

Особый акцент губернатор сделал на успешной нормализации ситуации в Яровом

05 октября 2025, 19:30, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в интервью "Вестям Алтай" сообщил о полном запуске отопительного сезона в регионе. Муниципалитеты самостоятельно определяли сроки подключения тепла, что привело к разным датам старта – с 15 по 29 сентября.

Ключевые моменты:

Барнаул начал получать тепло с 15 сентября;

в Рубцовске выявлена и устраняется аварийная ситуация;

98% потребителей объектов большой энергетики уже подключены;

на подготовку теплоэнергетики направлено 12 млрд рублей.

Особый акцент губернатор сделал на успешной нормализации ситуации в Яровом, где в прошлом году впервые удалось провести весь отопительный период без аварий и сбоев.