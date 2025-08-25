Новый проект недостроенной ледовой арены в Барнауле планируют сделать в 2026 году
Речь идет об объекте рядом с парком "Изумрудный"
25 августа 2025, 09:20, ИА Амител
Проектно-сметную документацию для строительства ледовой арены на проспекте Сибирском, 52, в Барнауле планируют сделать к марту 2026 года. Подрядчиком выступает ООО "Гражданпроект", на эти цели из краевого бюджета выделено 28,5 миллиона рублей.
Как стало известно amic.ru, в настоящее время уже проведено обследование существующих строительных конструкций, выполнены инженерные изыскания, совместно с КГБУ ДО "Спортивная школа по хоккею "Алтай" согласованы планировочные решения. Ведется работа по получению технических условий на подключение к электрическим сетям. Создаются разделы проектной документации.
Ранее стало известно, что Министерство спорта Алтайского края рассматривает вопрос, целесообразно ли достраивать ледовую арену на проспекте Сибирском, 52, в Барнауле. Возможно, дешевле будет снести уже существующие конструкции и возвести новый спортивный объект с нуля.
Хоккейная арена "Алтай" на проспекте Сибирском вошла в краевую адресную инвестиционную программу на 2021 год. Однако никто из подрядчиков не стал заявляться на аукцион из-за небольшой цены контракта. Торги прошли на фоне резкого подорожания стройматериалов на 30%. В итоге проект отправили на доработку, пересчитав сумму контракта.
По предварительным данным, достраивать ледовый дворец начнут в 2026 году. Сдать объект хотят в 2029-м.
09:54:37 25-08-2025
то есть существующую ПСД пересчитать за 28,5 млн? Или новый проект? Тогда по какому строили все эти годы, и что с ним не так?
11:04:34 25-08-2025
Гость (09:54:37 25-08-2025) то есть существующую ПСД пересчитать за 28,5 млн? Или новый ... Со старым проектом все не так, нормативная база существенно поменялась, например по пожарной безопасности. Старый проект можно смело выкидывать в мусорку
16:49:56 25-08-2025
Гость (11:04:34 25-08-2025) Со старым проектом все не так, нормативная база существенно ... в 2022 году была новость, что существующий проект прошел экспертизы Минспорта и Минстроя Алтайского края. Так что с проектом не так, что требуется его новая версия, а не перерасчет старой?
10:28:54 25-08-2025
Очередная кормушка. Будет как с художественным музеем.
11:01:35 25-08-2025
Гость (10:28:54 25-08-2025) Очередная кормушка. Будет как с художественным музеем. ... Чья кормушка то ? Кто там накормился ? Не хочешь за клевету ответить ?
11:21:14 25-08-2025
Гость (11:01:35 25-08-2025) Чья кормушка то ? Кто там накормился ? Не хочешь за клевету... Вы из тех кто строил или бюджет на стройку выделял? И для начала за своим базаром послеживай-ТЕ
12:16:49 25-08-2025
Гость (11:21:14 25-08-2025) Вы из тех кто строил или бюджет на стройку выделял? И для на... Давайте по фактам. Почему музей не достроен? Начал Стройгаз -бросил.Заморозили. На отморозку СЭЛФ еще смету накатал, Потом тоже бросил не достроил. Трещины пошли, стройка стоит. За это время губернаторы поменяться успели. А воз и по ныне там. Теперь про министерство спорта зачем вы приняли объемы выполненных работ если они не были проведены? Строителей судили. Один министр в теннис гонял днями, другой при первой удачной возможности галопом поскакал с этой должности. Это срам
16:53:13 25-08-2025
Гость (12:16:49 25-08-2025) Давайте по фактам. Почему музей не достроен? Начал Стройгаз ... а художественный музей министерство спорта строило?
12:01:20 25-08-2025
Гость (10:28:54 25-08-2025) Очередная кормушка. Будет как с художественным музеем. ... возможно посмотрим потом по уголовным делам... Курочек по осени считают))
10:42:35 25-08-2025
Да потому что ответственных нет, министры спорта меняются как перчатки. Да и вообще у них как оказывается другие цели в жизни.
17:46:48 25-08-2025
Гость (10:42:35 25-08-2025) Да потому что ответственных нет, министры спорта меняются ка... А министры культуры - нет. И где результат?
10:46:06 25-08-2025
Каждый год по 20-30 млн на новую сметную документацию для уточнения стоимости. Прошлый раз при Лебедевой, потом при Перфильеве, потом при Рябцеве, потом при Нифонтове, сейчас при Шиллере?
11:06:34 25-08-2025
Освоение денег из бюджета (10:46:06 25-08-2025) Каждый год по 20-30 млн на новую сметную документацию для ут... Доказательства есть про каждый год и про 20-30 миллионов этот каждый год ? Или как обычно только вранье от вас, бездоказательное ? За такое нужно отвечать дружок
11:24:56 25-08-2025
Гость (11:06:34 25-08-2025) Доказательства есть про каждый год и про 20-30 миллионов это... Вы тут всем натыкали. Административный ресурс чтоль давит?
11:06:45 25-08-2025
Смотрю на недострой, строителей нет, никто ничего не строит, тишина полная, мрак и безнадёга.
Присмотрелся - ан нет, оказывается суета имеется, бабки пилятся, мутки мутятся, жизнь, движение!
13:25:38 25-08-2025
Старый проект устарел , поменяли назначение ледовой арены . Первоначально хотели строить арену на 3500 зрителей под команду уровня ВХЛ , а сейчас хотят , чтобы там была только спортивная школа " Алтай " с трибунами на 300 зрителей . Главное это вопрос финансирования . А построить можно быстро . Место хорошее . Но городу нужна арена минимум на 10000 зрителей в недалеком будущем , где могли бы играть в хоккей и баскетбол + концерты и другие мероприятия проводить . И нужно уже сейчас искать и резервировать землю .
22:50:51 25-08-2025
Краю нужна. Властям не нужна. Ни футбольная команда, ни хоккейная, ни.. Какая либо другая. Ни арена. (чем дворец спорта то не устраивал? И место, и вместимость, до сих пор хватало бы)
Но....
Продали = наварились некоторые.
Заяаили строительство новой = опять дегьги по карманам и "гуляют с доберманом"
Я не следователь, но признаки коррупции и мошенничества налицо.
Компетентные органы , видимо ,заинтересованы бездействовать.
А нам тут что-то пытаются возразить аналогично репликам из советского фильма "гараж" : "А вы его видели? А вы его включали? "
Факты не говорят ,а громко КРИЧАТ сами за себя