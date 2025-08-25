Новый проект недостроенной ледовой арены в Барнауле планируют сделать в 2026 году

Речь идет об объекте рядом с парком "Изумрудный"

25 августа 2025, 09:20, ИА Амител

Ледовая арена "Алтай" / Фото: amic.ru

Проектно-сметную документацию для строительства ледовой арены на проспекте Сибирском, 52, в Барнауле планируют сделать к марту 2026 года. Подрядчиком выступает ООО "Гражданпроект", на эти цели из краевого бюджета выделено 28,5 миллиона рублей.

Как стало известно amic.ru, в настоящее время уже проведено обследование существующих строительных конструкций, выполнены инженерные изыскания, совместно с КГБУ ДО "Спортивная школа по хоккею "Алтай" согласованы планировочные решения. Ведется работа по получению технических условий на подключение к электрическим сетям. Создаются разделы проектной документации.

Ранее стало известно, что Министерство спорта Алтайского края рассматривает вопрос, целесообразно ли достраивать ледовую арену на проспекте Сибирском, 52, в Барнауле. Возможно, дешевле будет снести уже существующие конструкции и возвести новый спортивный объект с нуля.

Хоккейная арена "Алтай" на проспекте Сибирском вошла в краевую адресную инвестиционную программу на 2021 год. Однако никто из подрядчиков не стал заявляться на аукцион из-за небольшой цены контракта. Торги прошли на фоне резкого подорожания стройматериалов на 30%. В итоге проект отправили на доработку, пересчитав сумму контракта.

По предварительным данным, достраивать ледовый дворец начнут в 2026 году. Сдать объект хотят в 2029-м.