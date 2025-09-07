Новый вид вируса обнаружен в Австралии

Он относится к той же группе, что и опасные для человека вирусы Нипах и Хендра

07 сентября 2025, 12:30, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru

Австралийские исследователи выявили новый патоген – вирус Солт-Галли, обнаруженный у летучих лисиц, пишет "Лента.ру".

Он относится к той же группе, что и опасные для человека вирусы Нипах и Хендра, которые ВОЗ классифицирует как "приоритетные патогены".

Пока нет свидетельств заражения людей Солт-Галли, но ученые предупреждают о необходимости мониторинга, так как ситуация может измениться.

Открытие сделано Национальным научным агентством Австралии. Специалисты подчеркивают, что пока невозможно предсказать, сможет ли вирус преодолеть межвидовой барьер и вызвать вспышки заболеваний.