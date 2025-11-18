Ноябрьская "весна". Небольшое, но приятное потепление пришло в Барнаул

Температурные качели всю неделю будут качать край

18 ноября 2025, 07:00, ИА Амител

Теплый ноябрь в Барнауле / Фото: amic.ru

Неожиданное потепление, пришедшее в столицу края, вселяет надежду, что пресловутые тротуарные катки наконец растают, а прогулки по городу станут куда приятнее.

Согласно прогнозу, с понедельника, 17 ноября, по пятницу, 21 ноября, регион накроют настоящие погодные качели. Самым теплым станет четверг, 20 ноября, когда воздух прогреется до +4 градусов, однако вместе с этим в Алтайском крае пройдет дождь. Небольшая "весна" продлится недолго: в субботу и воскресенье, 22 и 23 ноября, вновь вернутся морозы, снег и снег с дождем.