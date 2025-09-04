О встрече с Зеленским, юморе Трампа и газопроводе. Путин подвел итоги визита в Китай
Президент РФ также высказался об украинском кризисе и отношениях с Азербайджаном
Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию в Пекине по итогам визита в Китай. Глава государства рассказал, что готов провести встречу с Владимиром Зеленским в Москве, о диалоге с Ильхамом Алиевым и оценил чувство юмора президента Дональда Трампа. Главные заявления российского лидера приводит "Коммерсантъ".
Об украинском кризисе
- Путин не исключает встречи с Зеленским, но сомневается, есть ли в ней смысл.
- Встречаться с Зеленским – это путь в никуда, потому что его полномочия истекли.
- Если Зеленский готов к переговорам, пусть приезжает в Москву.
- Полномочия на Украине также истекли у главы Конституционного суда.
- Безопасность Украины не может быть обеспечена за счет безопасности РФ.
- Россия никогда не ставила вопрос об обмене территорий с Украиной в контексте гарантий безопасности.
- Украинские власти должны провести референдум, чтобы решить территориальный вопрос.
- Россия борется не столько за территории, сколько за право людей жить в рамках своей культуры и традиций.
- В трагедии на Украине виноват Запад, который напрочь игнорировал интересы России.
- "Свет в конце туннеля" в вопросе урегулирования уже виден.
- Если вопрос по Украине не решат мирно, придется делать это военным путем.
О газопроводе "Сила Сибири – 2"
- Для "китайских друзей" Россия продолжит создавать конкурентные преимущества, но Пекин будет получать газ по взвешенным рыночным ценам.
- Договоренности по "Силе Сибири – 2" взаимовыгодны.
- Поставки газа в Китай могут достичь 100 млрд кубометров.
О возможном визите Трампа в Москву и переговорах на Аляске
- Со слов Путина, у него сложились добрые отношения с Трампом.
- Подготовка встречи с президентом США в Москве не ведется, но приглашение российской стороны все еще "на столе".
- Путин заявил, что Трамп "не лишен юмора", в ответ на его слова о заговоре России, КНР и КНДР против США.
- На саммите ШОС никто не высказывался отрицательно в адрес американской администрации.
Об Азербайджане
- В отношениях Москвы и Баку есть проблемы, но на свои места все расставит интерес к развитию связей.
- В Китае Путин "перекинулся двумя-тремя словами" с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
