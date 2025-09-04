НОВОСТИПолитика

О встрече с Зеленским, юморе Трампа и газопроводе. Путин подвел итоги визита в Китай

Президент РФ также высказался об украинском кризисе и отношениях с Азербайджаном

04 сентября 2025, 10:15, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию в Пекине по итогам визита в Китай. Глава государства рассказал, что готов провести встречу с Владимиром Зеленским в Москве, о диалоге с Ильхамом Алиевым и оценил чувство юмора президента Дональда Трампа. Главные заявления российского лидера приводит "Коммерсантъ".

Об украинском кризисе

  • Путин не исключает встречи с Зеленским, но сомневается, есть ли в ней смысл.
  • Встречаться с Зеленским – это путь в никуда, потому что его полномочия истекли.
  • Если Зеленский готов к переговорам, пусть приезжает в Москву.
  • Полномочия на Украине также истекли у главы Конституционного суда.
  • Безопасность Украины не может быть обеспечена за счет безопасности РФ.
  • Россия никогда не ставила вопрос об обмене территорий с Украиной в контексте гарантий безопасности.
  • Украинские власти должны провести референдум, чтобы решить территориальный вопрос.
  • Россия борется не столько за территории, сколько за право людей жить в рамках своей культуры и традиций.
  • В трагедии на Украине виноват Запад, который напрочь игнорировал интересы России.
  • "Свет в конце туннеля" в вопросе урегулирования уже виден.
  • Если вопрос по Украине не решат мирно, придется делать это военным путем.

О газопроводе "Сила Сибири – 2"

  • Для "китайских друзей" Россия продолжит создавать конкурентные преимущества, но Пекин будет получать газ по взвешенным рыночным ценам.
  • Договоренности по "Силе Сибири – 2" взаимовыгодны.
  • Поставки газа в Китай могут достичь 100 млрд кубометров.

О возможном визите Трампа в Москву и переговорах на Аляске

  • Со слов Путина, у него сложились добрые отношения с Трампом.
  • Подготовка встречи с президентом США в Москве не ведется, но приглашение российской стороны все еще "на столе".
  • Путин заявил, что Трамп "не лишен юмора", в ответ на его слова о заговоре России, КНР и КНДР против США.
  • На саммите ШОС никто не высказывался отрицательно в адрес американской администрации.

Об Азербайджане

  • В отношениях Москвы и Баку есть проблемы, но на свои места все расставит интерес к развитию связей.
  • В Китае Путин "перекинулся двумя-тремя словами" с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Путин: если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву

Путин отметил, что не исключал возможности такой встречи, однако он не уверен, что в ней есть какой-то смысл
Avatar Picture
Гость

11:51:12 04-09-2025

Эра доминирования «золотого миллиарда» наверное уходит. На земле уже 8 миллиардов

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:29:52 04-09-2025

Глобальные проблемы усложнились настолько, что за их решение не берутся даже таксисты.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:46:11 04-09-2025

Ну нехорошая же новость про Зеленского?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

15:15:00 04-09-2025

Гость (12:46:11 04-09-2025) Ну нехорошая же новость про Зеленского?... для укронациков - да.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:07:39 04-09-2025

Когда мавзолей для всех вождей поставят на Луне, я дам тебе знать

  1 Нравится
Ответить
