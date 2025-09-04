О встрече с Зеленским, юморе Трампа и газопроводе. Путин подвел итоги визита в Китай

Президент РФ также высказался об украинском кризисе и отношениях с Азербайджаном

04 сентября 2025, 10:15, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию в Пекине по итогам визита в Китай. Глава государства рассказал, что готов провести встречу с Владимиром Зеленским в Москве, о диалоге с Ильхамом Алиевым и оценил чувство юмора президента Дональда Трампа. Главные заявления российского лидера приводит "Коммерсантъ".

Об украинском кризисе

Путин не исключает встречи с Зеленским, но сомневается, есть ли в ней смысл.

Встречаться с Зеленским – это путь в никуда, потому что его полномочия истекли.

Если Зеленский готов к переговорам, пусть приезжает в Москву.

Полномочия на Украине также истекли у главы Конституционного суда.

Безопасность Украины не может быть обеспечена за счет безопасности РФ.

Россия никогда не ставила вопрос об обмене территорий с Украиной в контексте гарантий безопасности.

Украинские власти должны провести референдум, чтобы решить территориальный вопрос.

Россия борется не столько за территории, сколько за право людей жить в рамках своей культуры и традиций.

В трагедии на Украине виноват Запад, который напрочь игнорировал интересы России.

"Свет в конце туннеля" в вопросе урегулирования уже виден.

Если вопрос по Украине не решат мирно, придется делать это военным путем.

О газопроводе "Сила Сибири – 2"

Для "китайских друзей" Россия продолжит создавать конкурентные преимущества, но Пекин будет получать газ по взвешенным рыночным ценам.

Договоренности по "Силе Сибири – 2" взаимовыгодны.

Поставки газа в Китай могут достичь 100 млрд кубометров.

О возможном визите Трампа в Москву и переговорах на Аляске

Со слов Путина, у него сложились добрые отношения с Трампом.

Подготовка встречи с президентом США в Москве не ведется, но приглашение российской стороны все еще "на столе".

Путин заявил, что Трамп "не лишен юмора", в ответ на его слова о заговоре России, КНР и КНДР против США.

На саммите ШОС никто не высказывался отрицательно в адрес американской администрации.

Об Азербайджане