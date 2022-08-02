27 участков дорог отремонтируют в частных секторах и пригороде Барнаула

27 участков дорог отремонтируют в пригороде Барнаула и частном секторе. Как сообщает пресс-центр мэрии, работы проведут в рамках программы «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 года».

В список вошли дороги сельских и поселковых территорий, а также микрорайонов индивидуальной жилой застройки. Так, больше всего работ запланировано в Октябрьском районе, где в список вошли 10 участков. Также дорожная техника будет работать на улицах Телефонной, Придорожной, Юбилейной, Балабанова и другим.

Список формировали согласно заявкам горожан. Подрядчиком стала ООО «Виарум», которая задействует в работах сразу три бригады — по плану, они приступят к ремонту со следующей недели.