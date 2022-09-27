Аграрии и строители попросили отсрочку от призыва

Представители агропромышленного комплекса (АПК) и строительной сферы обратились в профильные ведомства с просьбой предоставить отсрочку для своих работников. Об этом сообщает «Коммерсант».

Аграрии отмечают, что показатели по самообеспечению на данный момент не достигнуты, а мобилизация может затронуть почти незаменимых сотрудников, среди которых агрономы и специалисты по защите растений.

Строители обратились к властям от лица Национального объединения производителей стройматериалов и стройиндустрии (НОПСМ) и заявили, что работа на некоторых объектах может быть заморожена, поскольку под мобилизацию попадают целые бригады.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к министру обороны Сергею Шойгу и попросила его включить в список тех, кто не попадает под мобилизацию, мужчин-учителей.

Лантратова отметила, что сейчас в российских школах их и так очень мало.