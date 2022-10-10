Аграрии в Алтайском крае на год бронируют специалистов от частичной мобилизации
Под бронирование попадает почти каждый представитель сферы, потому что найти квалифицированные кадры очень тяжело
Алтайские аграрии на год бронируют специалистов от частичной мобилизации. Об этом «Толку» рассказал начальник управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Ключевского района Игорь Жадько.
По его словам, 27 сентября аграрии получили подробные разъяснения по вопросу отсрочки от Минсельхоза.
Под бронирование попадают почти все специалисты, работающие в данной области, потому что найти и подготовить квалифицированные кадры — очень трудоёмкий процесс. Ситуация осложняется и тем, что в сфере и так наблюдается дефицит сотрудников.
Глава крестьянского фермерского хозяйства из села Дружба Алейского района Денис Андреев в разговоре с журналистами заявил, что если аграриев мобилизуют, то сеять будет некому, потому что дефицит кадров здесь является практически постоянным.
В Минсельхозе отметили, что нужно обеспечить бесперебойную работу отрасли, чтобы сельскохозяйственники смогли обеспечивать продовольствием внутренний рынок.
Ранее мобилизованные из Алтайского края рассказали об условиях жизни в Омске. Призывники назвали их «вполне достойными» — питание организовано, установлены полевые бани, а волонтёры оказывают помощь.