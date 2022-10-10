Аграрии в Алтайском крае на год бронируют специалистов от частичной мобилизации

Алтайские аграрии на год бронируют специалистов от частичной мобилизации. Об этом «Толку» рассказал начальник управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Ключевского района Игорь Жадько.

По его словам, 27 сентября аграрии получили подробные разъяснения по вопросу отсрочки от Минсельхоза.

Под бронирование попадают почти все специалисты, работающие в данной области, потому что найти и подготовить квалифицированные кадры — очень трудоёмкий процесс. Ситуация осложняется и тем, что в сфере и так наблюдается дефицит сотрудников.

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Глава крестьянского фермерского хозяйства из села Дружба Алейского района Денис Андреев в разговоре с журналистами заявил, что если аграриев мобилизуют, то сеять будет некому, потому что дефицит кадров здесь является практически постоянным.

В Минсельхозе отметили, что нужно обеспечить бесперебойную работу отрасли, чтобы сельскохозяйственники смогли обеспечивать продовольствием внутренний рынок.

Ранее мобилизованные из Алтайского края рассказали об условиях жизни в Омске. Призывники назвали их «вполне достойными» — питание организовано, установлены полевые бани, а волонтёры оказывают помощь.