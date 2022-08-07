Алтайские спасатели проверили безопасность пляжей и мест отдыха у воды

В Алтайском крае спасатели с правоохранителями и представителями местной власти и общественных организаций провели инспекцию и патрулирование мест отдыха у воды, сообщили в региональном МЧС.

Проверки прошли 6 августа в рамках акции «Вода — безопасная территория», ранее её проведение продлили до 7-го числа.

«В течение минувших суток межведомственными патрульными группами проверено 152 неорганизованных места отдыха, шесть туристических баз отдыха, два детских оздоровительных лагеря. Проведено 427 профилактических бесед с охватом 916 человек. Было задействовано 265 человек, 88 единиц техники», — говорится в сообщении.

Спасатели призывают соблюдать правила безопасности у воды, выбирать для купания только предназначенные для этого места и не совершать бездумных действий при управлении маломерным судном.