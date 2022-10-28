Алтайские трассы засыпало снегом. Водители жалуются на сложную обстановку на дорогах

Водители в Алтайском крае посетовали на тяжёлую обстановку на дорогах. Об этом сообщает «Инцидент Рубцовск».

По словам автора сообщения, снегом замело угловскую трассу, а также трассу Рубцовск — Змеиногорск.

Автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок, если они не успели поменять резину на зимнюю.

Отметим, что синоптики предупреждали жителей региона о неблагоприятных погодных условиях. Температура воздуха в крае 28 октября будет держаться на отметке около нуля градусов, а в отдельных районах пройдёт снег.