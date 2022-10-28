Алтайские трассы засыпало снегом. Водители жалуются на сложную обстановку на дорогах
Автолюбители рекомендуют тем, кто не «переобулся» в зимнюю резину, не выезжать на дорогу
28 октября 2022, 09:46, Илья Звягинцев
Водители в Алтайском крае посетовали на тяжёлую обстановку на дорогах. Об этом сообщает «Инцидент Рубцовск».
По словам автора сообщения, снегом замело угловскую трассу, а также трассу Рубцовск — Змеиногорск.
Автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок, если они не успели поменять резину на зимнюю.
Отметим, что синоптики предупреждали жителей региона о неблагоприятных погодных условиях. Температура воздуха в крае 28 октября будет держаться на отметке около нуля градусов, а в отдельных районах пройдёт снег.
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