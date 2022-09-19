Алтайский депутат пожаловался на падение цен на зерно в результате «зерновой сделки» по Украине

Падение закупочных цен на зерно из-за приостановки экспорта фиксируется в Алтайском крае. Как сообщает «Интерфакс», соответствующее заявление сделал председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов.

«Ситуация обусловлена тем, что остановлен экспорт. Главным оператором выступает Турция, что было определено в результате „зерновой сделки“ по Украине. Турция сегодня дает $350 за тонну. Проблему составляет большое расстояние, которое должно преодолеть наше зерно. Также нужно заплатить пошлину в размере $140. В итоге цена складывается порядка 10-12 тысяч рублей», — пояснил он.

При этом Серов напомнил, что одной из ключевых целей обновленной Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ до 2030-го является увеличение объемов экспорта за счет развития новых направлений экспорта. Он также добавил, что на текущий момент в Алтайском крае убрано 80% зерновых культур — объем урожая превысил 4,5 млн тыс. тонн.

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Политика Путин заявил, что зерно с Украины вывезли не в нуждающиеся страны, а в страны ЕС

Напомним, что зерно с Украины вывозят по гуманитарному коридору, который был открыт ООН, Турцией, Россией и Украиной в рамках четырехсторонней сделки. Корабли контролируются инспекторами Совместного координационного центра, которые досматривают судна в Стамбуле на предмет запрещенных к перевозке товаров.

Выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Путин отметил, что на 7 сентября лишь 2 из 87 сухогрузов с зерном направились в развивающиеся державы. По словам президента, страны Европы продолжают действовать как колонизаторы и обманывают менее развитые государства.