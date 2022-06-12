Алтайский край пока не получит деньги за покупку гербов и флагов для школ
В правительстве подписали документ о распределении денег, но региона в списке пока нет
12 июня 2022, 20:35, Илья Звягинцев
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о выделении школам денег за покупку флагов и гербов. Документ опубликовали на сайте правительства.
Изначально принято профинансировать появление государственной символики для 11 тысяч школ в 31 регионе страны. Остальные учебные заведения получат необходимую символику до 2024 года.
На покупку флагов выделили 970 млн рублей, однако Алтайский край в распоряжение пока не попал.
Начислят деньги соседям — Республике Алтай. Регион получит 12 784 рублей.
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